﻿Kiel-Dietrichsdorf: So lief die Entschärfung der 250-Kilo-Bombe

Kiel. Den Tag vor seiner wichtigen Matheklausur an der Uni hatte sich Lasse Hannes anders vorgestellt. Sich entspannt zu Hause darauf vorzubereiten? Unmöglich. Hannes sitzt gegen 11 Uhr in der Schwentine-Mensa, die an diesem Sonntag zur Ersatzunterkunft mutiert ist. Wegen einer Bombenentschärfung in Kiel-Dietrichsdorf musste Hannes seine Wohnung verlassen. Warten auf die Entwarnung, die dann zum Glück um 13.45 Uhr gegeben wird.

Es ist die erfolgreiche Entschärfung einer 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Vorfeld für Aufsehen sorgt. Nicht, weil sie für die erfahrenen Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst eine komplizierte Aufgabe darstellt. Sondern weil das Sperrgebiet so viele Menschen wie lange nicht betrifft – 8200 Menschen müssen für die Entschärfung ihre Wohnungen verlassen.

Die weiträumige Evakuierung ist auch deswegen notwendig, weil die Bombe auf dem höchsten Punkt in Dietrichsdorf liegt. Im Falle einer Explosion hätten Splitter der mit 120 Kilogramm Sprengstoff gefüllten Weltkriegswaffe 1000 Meter weit fliegen können. Durch einen Schutzwall aus Sandsäcken rund um die Bombe konnte das Sperrgebiet zumindest etwas reduziert werden.

Bombe in Kiel-Dietrichsdorf: Hilfskräfte bringen 30 Menschen aus Sperrgebiet

Zu Schwierigkeiten kommt es trotz der vielen betroffenen Menschen nicht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Hilfsorganisationen müssen gut 30 Bewohnerinnen und Bewohner transportieren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Eine von ihnen ist Hildegard Baart. „Die Hilfskräfte waren sehr nett und haben mich zu Hause abgeholt“, erzählt sie, nachdem sie in der Ersatzunterkunft angekommen ist. Und auch Moritz Wolter, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, zeigt sich ob der Hilfstransporte zufrieden: „Das lief besser, als wir es erwartet hatten.“

Auch bei der sonstigen Evakuierung läuft fast alles reibungslos. Um kurz vor 11 Uhr staut es sich zwar auf dem Ostring, weil sehr viele mit ihrem Auto aus dem Sperrgebiet fahren. Doch der Stau löst sich schnell auf. Neben den Autos kommen auch viele Menschen zu Fuß aus dem Gebiet. So wie Studentin Julia Buzyn (22), die noch nicht genau weiß, wo es hingehen soll. Erstmal raus, war das Motto. „Vielleicht nehme ich mir einen Bus und fahre zur Uni-Bibliothek“, sagt sie.

Vor der Bombe in Kiel flüchtete auch eine Katze

Lasse Hannes zieht die Ersatzunterkunft der Uni vor. Mit einem Bekannten sitzt er an einem Tisch, einen Collegeblock vor sich liegend. Die Matheklausur morgen? „Ich bin gut vorbereitet“, sagt er. Die ganze Woche habe er sich in seiner Wohnung verschanzt und gelernt. „Deswegen hätte ich auch fast nichts von der Bombe mitbekommen.“ Ein Freund wies ihn aber noch rechtzeitig darauf hin.

Knapp 200 Menschen haben sich in der Schwentine-Mensa eingefunden: Studenten, Familien, Senioren, Pflegebedürftige – und eine Katze. Lilli heißt sie, ist drei Jahre alt und sitzt gemütlich in ihrem Korb. „Wenn ich Angst um sie habe, kommt sie immer mit mir“, sagt Joudy Jäwech (19), die mit ihrem Bruder, ihrer Mutter und Lilly ihre Wohnung verlassen musste. Es ist die erste Bombenentschärfung, die sie live mitbekommt. „Ein bisschen spannend ist das schon.“

Kampfmittelräumdienst mit erfolgreicher Bombenentschärfung in Kiel-Dietrichsdorf

Ein paar Hundert Meter weiter kontrollieren Polizistinnen und Polizisten den Sperrbereich in Dietrichsdorf. Immer wieder entdecken sie Passanten, die nichts von der Entschärfung wussten. Sie müssen einzeln aus dem Bereich geleitet werden. Die Arbeiten an der Bombe verzögern sich dadurch ein wenig. Gegen 13 Uhr beginnt schließlich die Entschärfung – 45 Minuten später ist der britischen Fliegerbombe die Brisanz genommen.

„Wir sind sehr zufrieden, es hat alles geklappt“, berichtet Alexander Matera vom Kampfmittelräumdienst. „Der Zünder ließ sich verhältnismäßig leicht herausdrehen. Wir brauchten noch nicht einmal den Drehmomentschlüssel“, so Matera. Äußerlich war die Bombe vom Zahn der Zeit etwas angenagt. Dicke Rostblasen auf dem Mantel und auch auf dem Gehäuse des Zünders. Innerlich sah das 250 Kilo-Ungetüm aber sehr gut aus. „Das war sogar noch etwas Öl am Gewinde“, sagt Matera.

Der Zünder wurde im Mai 1943 in Großbritannien gebaut. Vermutlich wurde der Blindgänger bereits am 13. Juni 1943 bei einem Großangriff von 76 US-Bombern auf die Werftanlagen in Dietrichsdorf abgeworfen. Fast genau 80 Jahre später ist die Bombe entschärft. Im Anschluss wurde der Detonator wie geplant vor Ort in einem Kieshaufen gesprengt. Das erfolgreiche Ende eines besonderen Einsatzes. Doch die Erfahrung zeigt: Nach der Bombe ist vor der Bombe.

