Kiel: Drei Kinder stehlen Rucksack von Obdachlosem

Kiel. In Kiel-Gaarden haben drei Kinder einen Obdachlosen bestohlen. Dabei sollen sie in der Nacht von Montag auf Dienstag, 23. Mai, den Rucksack des Mannes gestohlen haben, so die Polizeidirektion Kiel. Polizeibeamtinnen und -beamte nahmen eines von vermutlich drei tatverdächtigen Kindern in der Nähe fest. 

Nach Angaben des Obdachlosen gegenüber der Polizei Kiel sei er gegen 0.15 Uhr in der Elisabethstraße auf Höhe der Johannesstraße auf der Suche nach einem Schlafplatz unterwegs gewesen. Drei Kinder seien an ihn herangetreten und hätten ihn bepöbelt. Im Verlaufe des Streites habe ein Kind den Obdachlosen am Rucksack zu Boden gerissen und den Rucksack gestohlen. Die Kinder seien dann in eine unbekannte Richtung geflüchtet.

Kiel: Polizei sucht nach Zeugen

Die vermutlich tatverdächtigen Kinder sollen hauptsächlich schwarz bekleidet gewesen sein. Einer soll mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Jacke mit weißen Verzierungen bekleidet gewesen sein, ein anderer soll eine schwarze Mütze getragen haben, so die Polizei Kiel.

Im Zuge der Fahndung traf eine Polizeistreife ein tatverdächtiges Kind in der Nähe des Überfalls an. Der 13-jährige Junge übergab den Polizeibeamtinnen und -beamten den entwendeten Rucksack.

Die Polizei Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder etwas zu den zwei noch flüchtigen Kindern sagen können. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter der Telefonnummer 0431/160-3333 in Verbindung zu setzen.

KN