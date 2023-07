﻿Es grünt und blüht im Kieler Tierheim am Uhlenkrog

Hasseldieksdamm. Natternkopf, Königskerze, Wiesensalbei und Ferkelkraut haben ihren Platz auf den Grünflächen des Tierheims gefunden und unterstützen mit ihrem Gedeihen den Kreislauf der Natur. Verantwortlich dafür ist Susanne Hansen, eine ehemalige Pastorin mit grünem Daumen.

Die 65-Jährige hatte schon immer ein Faible für die Gartenarbeit, seit ein paar Jahren lebt sie ihn im Tierheim mit viel Unterstützung von Haupt- und Ehrenamtlichen aus. Und davon profitieren die Tiere genauso wie die Menschen, denn alle fühlen sich zwischen Kräuterbeeten und Blühwiesen pudelwohl.

Pastorin im Ruhestand nun rund ums Tierheim im Einsatz für die Natur

Alles begann damit, als Susanne Hansen in den Ruhestand ging und sich überlegte, was sie mit ihrer neuen Freizeit anstellen könnte. Sie unterstützte anfangs im Tierheim bei den Katzen, bis ihr Blick neugierig auf die Grünflächen fiel. Susanne Hansen ist kein Mensch, der lange zögert, und so entstanden mit Hilfe von dem hauptamtlichen Facilitymanager und Hausmeister Görge Niebergall in den letzten Jahren unter anderem eine Blühwiese, ein Kräutergarten, ein kleiner Schattengarten und auf dem neu angepachteten, 900 Quadratmeter großen Schrebergarten gleich nebenan ist ein Gewächshaus mit Fördermitteln des Umweltministeriums entstanden.

Es wurden überdies Apfelbäume alter Sorten gepflanzt, bald folgt Gemüse und Kohlsorten. Dort hat das Tierheim nun auch Auswilderungsvolieren aufgestellt für junge Wildvögel, in denen gerade junge Amseln flattern. Auf dem Grundstück des Tierheims befinden sich auch zwei kleine Teiche – in dem einen tummeln sich Schildkröten, der andere ist bei Vögeln sehr beliebt.

Im Kräutergarten haben die Schildkröten ihr Reich

Besonders stolz zeigt sich Susanne Hansen beim Gang durch den 260 Quadratmeter großen Kräutergarten, in dessen Zentrum Schildkröten seit 2021 ihre vergrößerten Reiche haben. Rund herum blühen Mohn, Kornblumen und vieles mehr. Es summt und brummt am Natternkopf, an den gelbleuchtenden Blüten der Königskerze und den lilafarbenen Acker-Witwenblumen. Bei der Wahl der Kräuter und Wildpflanzen wurde besonders darauf geachtet, dass es sich um regionale, heimische Sorten handelt. Dazu steht sie zusammen mit Sabine Petersen, Vorsitzende des Tierschutzvereins und Diplombiologin, in engen Kontakt mit der Stiftung Naturschutz und speziellen Anbietern.

Für den Kräutergarten gab Susanne Hansen ihren Schrebergarten auf. © Quelle: KARINA DREYER

An jedem Beet im Kräutergarten stehen Schilder mit Piktogrammen, die darüber informieren, welche Tiere sich davon ernähren können. „Ich hab mir mal die Einkaufsliste der Tierpfleger angeschaut und wieviel Geld dafür ausgegeben wurde“, sagt Susanne Hansen. Ganz auffangen kann der Kräutergarten den Appetit der Schildkröten, Hühner, Vögel, Bartagamen zwar nicht, aber sie ein Teil fangen Salat, Petersilie, Löwenzahn, Basilikum und Thymian, alles ohne Pestizide, auf.

Auf dem Areal befindet sich auch ein Insektenhotel mit kleinem Schaukasten und eine Bank, auf der die Mitarbeiter zwischendurch mal Luft holen können. Es schwirrt und brummt, auch auf den Gründächern, die die Vorsitzende schon vor zwölf Jahren für Insekten angelegt hat. Wer Susanne Hansen ehrenamtlich unterstützen möchte, ist willkommen.

Hundeausläufe am Uhlenkrog bekommen Blühstreifen

Momentan entstehen an den Hundeausläufen Blühstreifen, die auch als Abstandhalter dienen. „Wir denken ja nicht nur an den Tierschutz, sondern auch der Naturschutz liegt uns am Herzen, gerade in Verbindung mit dem Rückgang der Insekten“, sagt Sabine Petersen. „Wir sind Susanne Hansen extrem dankbar für ihren Einsatz“, sagt sie. Dafür bekam die ehemalige Pastorin auch schon einige Ehrungen und Urkunden, sie beteiligt sich mit dem Tierheim auch am Tag der offenen Gärten.

Bettina Möller ist Kiels erste Tierschutzlehrerin, ausgebildet vom Deutschen Tierschutzbund © Quelle: KARINA DREYER

Neu im Tierheim nun auch eine ehrenamtliche Tierschutzlehrerin. Bettina Möller hat von 2018 bis 2022 im Büro gearbeitet und die Jugendgruppe wieder aufleben lassen. Ein halbes Jahr lang hat die 38-Jährige eine Ausbildung des Deutschen Tierschutzbundes absolviert und beginnt nun, in Kindergärten und Schulen über Themen aus dem Tierschutz zu sprechen. „Ich informiere, ohne zu missionieren und möchte den Kindern auch kein schlechtes Gewissen machen“, sagt sie. Dabei geht es um unter anderem um Heim- und Nutztiere, Zirkus, vegane Kleidung und Ernährung – immer in Absprache mit den Lehrern.

Auch das Tierheim ist Thema, welche Aufgaben es hat und wie man es unterstützen kann. Wer Bettina Möller in die Klasse einladen möchte, kann sich bei ihr unter jugendarbeit@tierheim.de melden. Der Unterricht wird gegen Spenden fürs Tierheim angeboten.

