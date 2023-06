﻿Hier lernen Frauen das Radfahren

Das bietet das VHS-Grundbildungszentrum

Das Grundbildungszentrum der Förde-VHS gibt es seit 2020. Es wurde in erster Linie dazu ins Leben gerufen, Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben. Doch zur Grundbildung zählen zum Beispiel auch Rechnen, Nutzung digitaler Medien, Umgang mit Geld oder Gesundheitsbildung. So hat das Grundbildungszentrum nicht nur Kurse zum Lesen und Schreiben lernen im Angebot, sondern auch zum Rechnen, zur Handy- und Computernutzung oder eben zum Fahrradfahren lernen. Im Bereich Grundbildung werden Dinge generell von Anfang an in kleinen Gruppen mit Gleichgesinnten gelernt. Der Unterricht ist stets kostenlos. Mehr Infos zum Grundbildungszentrum und zum Fahrradkurs für Frauen gibt es unter www.foerde-vhs.de oder bei Martina Vanicek unter Tel. 0431/9015240, E-Mail: vanicek@foerde-vhs.de