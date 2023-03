Kiel: Falsche Polizisten betrügen 90-Jährige und erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Kiel. Betrüger haben einer 90-jährigen Frau aus Kiel einen hohen Bargeldbetrag abgenommen. Vergangenen Dienstag rief eine Frau bei der Rentnerin an, die sich als Polizistin ausgab. Ihr Komplize, der das Geld anschließend bei ihr abholte, sagte er sei Oberstaatsanwalt. Erst bei einem zweiten Versuch, der Frau Geld abzunehmen, wurde diese misstrauisch und vertraute sich einem Bankangestellten an.

Laut Polizei gab die Anruferin, die die 90-Jährige am Dienstagnachmittag anrief, sich als Polizistin aus. Sie erzählte der Seniorin, dass diese in Gefahr sei, da Betrüger versuchten, an ihr Geld zu kommen. Die Anruferin habe danach das Telefon weitergegeben an einen Mann, der sich als Oberstaatsanwalt ausgab und ihr nochmal erklärte, dass sie in ernsthafter Gefahr sei.

Die Täter wollten der Seniorin ein zweites Mal Geld abnehmen

Dann habe ein Mann bei ihr geklingelt. Dieser sagte, er sei verdeckter Ermittler und wolle ihr Geld abholen. Als die Seniorin nach seinem Dienstausweis fragte, rief er die vermeintliche Polizistin an, die ihr versicherte, dass der Mann die Wahrheit sagte. Daraufhin gab die Frau ihm einen niedrigen fünfstelligen Betrag Bargeld.

Mittwochmorgen rief dann erneut der „Oberstaatsanwalt“ an: Auch ihre Konten seien in Gefahr. Der Mann forderte sie auf, zur Bank zu gehen und ihr Geld abzuheben. Da der Mann die ganze Zeit das Gespräch aufrechterhalten wollte, als die Frau zur Bank ging, wurde sie misstrauisch und brach das Gespräch ab.

In der Bank angekommen erzählte sie einem Bankangestellten von dem Vorfall – dieser verständigte daraufhin die Polizei. Die Seniorin machte daraufhin eine Aussage und konnte den Mann beschreiben, der das Geld abgeholt hatte. Er sei etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen, habe einen Drei-Tage-Bart und schwarze Haare gehabt. Getragen habe er laut der Frau ein weißes T-Shirt und eine schwarze Lederjacke. Insgesamt sei sein Erscheinungsbild gepflegt gewesen.

Betrug in Kiel: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die auffällige Personen oder Autos im Bereich Holtenauer Straße/Jungmannstraße/Annenstraße und Umgebung gesehen haben und bittet diese, sich unter Tel. 0431 / 160 33 33 zu melden.