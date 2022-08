﻿Kiel feiert Stadtteilfest Wellingdorf in neuem Format

OB Ulf Kämpfer: So will die Stadt Kiel 20 Prozent Energie einsparen

Mit einem Drei-Stufen-Plan will die Stadt Kiel dazu beitragen, eine drohende Energiekrise abzuwenden. Mit welchen Mitteln die Verwaltung zunächst 20 Prozent Energie einsparen will, berichtete Oberbürgermeister Ulf Kämpfer im Hauptausschuss am Mittwochabend.