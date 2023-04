﻿Kiel: Feuer in Mehrfamilienhaus

In einem Sanitärraum in einem Mehrfamilienhaus in Kiel hat es am Sonntagabend gebrannt. Das Feuer war schnell gelöscht.

Am Sonntagabend wurde der Integrierten Regionalleitstelle Mitte eine Rauchentwicklung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in der Gazellestraße in Kiel gemeldet. Die Bewohner des Hauses verließen vorsorglich Ihrer Wohnungen. Die Kräfte der Feuerwehrerreichten nach wenigen Minuten die Einsatzstelle. Während der Löschangriff vorbereitet wurde, erkundeten Trupps unter Atemschutz das Gebäude und konnten so die Ursache für die Rauchentwicklung schnell lokalisieren.

Es brannte in einem kleinen, an den Treppenraum angrenzenden Sanitärraum im zweiten Stock. Das Feuer wurde abgelöscht und der Treppenraum belüftet, sodass alle Mieter schnell wieder in die Wohnungen konnten.

Brennender Unrat gelöscht

An der Einsatzstelle befanden sich der Löschzug der Ostfeuerwache, sowie Kräfte der Hauptfeuerwache und der Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen. Während der Aufräumarbeiten wurden die Feuerwehrkräfte auf eine weitere Rauchentwicklung, in unmittelbarer Nähe, im Kirchenweg aufmerksam gemacht. Der Einsatzleitwagen sowie ein Löschfahrzeug verlegten zu dieser Einsatzstelle und konnten dort brennenden Unrat zügig ablöschen.