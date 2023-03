﻿Feuer im Feuerschiff „Fehmarnbelt“: Großeinsatz in der Kieler Gebr. Friedrich Werft

Mit mehr als 30 Einsatzkräften ist die Feuerwehr Kiel am Donnerstagvormittag zur Gebrüder Friedrich Werft ausgerückt: Dort hat es bei Reparaturarbeiten im Maschinenraum des Feuerschiffes „Fehmarnbelt“ gebrannt. Alle Hintergründe.

Das Traditionsschiff „Fehmarnbelt“ ist derzeit für Reparaturarbeiten in der Kieler Gebr. Friedrich Werft. Dort kam es im Maschinenraum zum Brand.

Kiel. Ausgerechnet auf dem Feuerschiff „Fehmarnbelt“ ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Im Maschinenraum des Lübecker Traditionsschiffes, das zu dem Zeitpunkt auf der Slip-Anlage der Gebrüder Friedrich Werft in Kiel repariert wurde, kam es zu dem Brand. Nach Informationen der Feuerwehr Kiel, die mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort war, hatten Kunststoffteile gebrannt.

Um kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Brand selbst war nach kurzer Zeit gelöscht, allerdings blieben die Einsatzkräfte, um das Schiff zu belüften. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar, ebenso wie das Ausmaß der Schäden.

Feuerschiff „Fehmarnbelt“: Feuer bei größter Sanierungsarbeit seit 1984

Das Feuerschiff „Fehmarnbelt“ ist derzeit für die größte Sanierungsarbeit seit 1984 in der Werft. Wie der Verein Feuerschiff für Lübeck auf seiner Homepage schreibt, seien die Reparaturarbeiten vier Jahre akribisch vorbereitet worden. Am 7. September wurde das Feuerschiff in der Kieler Werft eingedockt.

Das Feuerschiff hat mehr als 115 Betriebsjahre auf dem Buckel: Die nun stattfindende Teilsanierung, so erläutert der Verein, sei nötig gewesen, „um dieses technische Denkmal für die nächsten Generationen in einem guten und sicheren Zustand zu erhalten“. Dafür seien auch Fördergelder aus Bundes-, Landes- und Komplementärmitteln eingeworben worden.