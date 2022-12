﻿Frachter rammt in Kiel den Leitstand des Schleusenmeisters

Der Leitstand des Schleusenmeisters wurde in Kiel-Holtenau in der Nacht von einem Frachter gerammt.

Ein Schwergutfrachter hat in Holtenau den Leitstand des Schleusenmeisters gerammt. Bei dem Unfall entstand in der Nacht erheblicher Schaden an dem Gebäude. Verletzt wurde bei dem Unglück an der Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal aber zum Glück niemand.

