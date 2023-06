Diebstahl aus geparkten Auto in Kiel-Gaarden schnell geklärt

Kiel. Einen Diebstahl von Bargeld aus einem Auto konnte die Polizei in Kiel-Gaarden schnell aufklären: Der Mann, der einen Störsender bei sich hatte, wurde gestellt.

Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Ostring. Der Bestohlene ließ das Fenster seines Wagens einen Spalt offen und verriegelte die Türen per Fernbedienung. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, fehlte ein zweistelliger Bargeldbetrag. Er alarmierte die Polizei und wies die Beamten auf einen Mann hin, der sich hinter Fahrzeugen zu verstecken schien.

Bei der Kontrolle des Mannes fanden sie das gestohlene Bargeld und einen Störsender, der das Abschließen von Fahrzeugen verhindert. Der Verdächtige muss sich nun einem Verfahren stellen.

