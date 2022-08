Damit hätten sie nicht gerechnet: Als Beamte der Polizei Kiel am Donnerstag wegen mutmaßlich gefälschter Nummernschilder nach Gaarden gerufen wurden, bemerkten sie Marihuana-Geruch aus dem Auto – und nahmen daraufhin den Halter vorläufig fest, seinen Wagen und seine Wohnung auseinander. Darin tauchten noch viel mehr Drogen und Waffen auf.

Zahlreiche Schaulustige behinderten nach Polizeiangaben den Einsatz am Donnerstagnachmittag in Kiel-Gaarden.

Kiel. Überraschender Drogenfund der Polizei Kiel: Die Einsatzkräfte stießen am Donnerstag auf eine Hanfplantage in einer Wohnung in Gaarden, obwohl sie eigentlich nur wegen gefälschter Nummernschilder gerufen worden waren. Der Verantwortliche muss sich mit zahlreichen Verfahren auseinandersetzen.

Plötzlich roch es stark nach Marihuana

Wie die Behörde am Freitagmittag mitteilte, war die Polizei vom Kommunalen Ordnungsdienst alarmiert worden. Der hatte gegen 14 Uhr in der Medusastraße gefälschte Kennzeichen an einem BMW entdeckt. Polizisten des Bezirksreviers kamen, befragte den 29-jährigen Halter und bemerkten plötzlich einen starken Marihuana-Geruch aus dem Auto.

Damit begann ein größerer Einsatz: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei das Auto und stieß auf 60 Gramm Marihuana, eine geladene Schreckschusswaffe, Munition und weitere belastende Beweise. Das blieb ebenfalls nicht folgenlos.

Denn nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde auch die Ermittlungseinheit Straßendeal des 4. Reviers aktiviert, um die Wohnung des 29-Jährigen zu durchstöbern. Mit Erfolg: In der Medusastraße fanden die Polizeikräfte eine ausgewachsene Indoor-Plantage, kleinere Mengen Marihuana und einen Teleskop-Schlagstock.

29-Jähriger muss etliche Ermittlungen über sich ergehen lassen

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und wegen Urkundenfälschung auf. Nach Erfassen aller Daten kam der Mann aber zunächst wieder auf freien Fuß.

Nach Angaben der Polizei störten außerdem zahlreiche Schaulustige den Einsatz am Donnerstagnachmittag. Hier schritten Beamte des 4. Reviers und des Kriminaldauerdienstes ein und erteilten einigen Personen einen Platzverweis.