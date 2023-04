﻿ Frau in Kiel-Gaarden getötet – Mann beging Suizidversuch

In einem Wohnhaus an der Asmusstraße in Kiel-Gaarden ereignete sich das Tötungsdelikt.

Am Freitag wurde eine 45-jährige Frau in einem Keller an der Asmusstraße in Kiel-Gaarden gefunden. Sie wurde offenbar getötet. Kurze Zeit später beging ein 33-jähriger Mann einen Suizidversuch.