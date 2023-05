﻿Kulturrotation in Kiel-Gaarden mit politischen Misstönen

Gaarden.  Keine Sonne, viel Wind, empfindliche Kühle: Die Kulturrotation 143 in Gaarden sah sich am Sonnabend mit wahrlich widrigen Bedingungen konfrontiert. Voll war es dementsprechend überall, wo es Wände und ein Dach gab. Wer Beiträge im Freien brachte, musste jedoch gegen den Wind und ums Publikum kämpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Böse erwischt hat es den Museumshafen, dessen Tag der offenen Luke kaum Zulauf fand, weil der Wind besonders eisig übers Germaniabecken an der Hörn pfiff. Frustriert brachen die Traditionsschipper ihre Veranstaltung sogar vorzeitig ab. Nebenan auf dem Deck des Theaterschiffs „Lore & Lay“ hatte es Waleon Grain auch nicht gerade einfach, mit seinen Songs gegen die Fröstelgefühle der sehr wenigen Menschen anzukommen, die ihm zuhörten.

Kulturrotation in Gaarden mit vollem Haus im Hörn-Quartier

Ganz anders dagegen ein paar Schritte weiter das Bild im neuen Hörn-Raum, der sich an die Kulturrotation mit dem Gaardener Postleitzahl-Anhängsel 143 andockte und zahlreiche Interessierte lockte. „Wir brauchen alle und alle Ideen“, warb Mitinitiatorin Viola Ketelsen um eine breite Beteiligung, damit das baulich im Werden begriffene Hörn-Quartier auch kulturell und sozial auf die Beine kommt. Jeden letzten Freitagnachmittag ist der Raum im Gebäude der Investitionsbank Schleswig-Holstein geöffnet, damit Menschen sich einbringen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kultur etwa in Form von Lichtmalerei gab es aus gegebenem Anlass natürlich auch, so wie überhaupt an ziemlich jeder Ecke in Gaarden-Ost und etwas weniger ausgeprägt in Gaarden-Süd. Sehr gut angenommen wurde dabei der Versuch, ein Stück Kultur autofrei zu machen. Auf der zwischen Kaiser- und Iltisstraße gesperrten Medusastraße tummelten sich trotz der Kälte äußerst viele und äußerst unterschiedliche Menschen. Die Bandbreite reichte ungefähr vom Kind bis zum Punk.

Kulturrotation mit Bumm Bumm und drei Herren

Was die Höhepunkte unter den 80 Auftritten an 40 Orten waren, hängt vom Geschmack ab und davon, wohin man es überhaupt geschafft hat. Gewiss der Erwähnung wert ist jedenfalls das „Bumm, Bumm Orchestra“, das mit Rhythmus und Elektro-Sounds auf dem grimmig-kalten Vinetaplatz jede Menge Leute zum Stehenbleiben brachte.

Auch die inklusiv besetzten „Chorwürmer“ in der Vineta-Lounge erwiesen sich als Bereicherung des Festivals, und ebenso die Comedy-Detektive „Die drei Herren“, die in der vollbesetzten Kulturwerft kalauerten. Auch der feine Folk des Duos „Beheard“ in der Kleinen Kneipe war musikalisch wie atmosphärisch ein Genuss.

Soll die Kulturrotation die Armen verdrängen?

So gar nicht lustig finden dagegen das Kollektiv vom „Subrosa“ die Kulturrotation. Zitat aus der Homepage des linksveganvegetarischen Kneipenrestaurants: „Wir sagen ‚Halt, Stopp!‘ und blicken mit Verachtung auf Gentrifizierungsversuche Gaardens, die nicht das Wohl und die Bedürfnisse aller hier im Viertel im Sinn haben, sondern nach dem Vorbild vieler Großstädte yuppiesierte Szeneviertel schaffen wollen, in denen gesellschaftlich marginalisierte und stigmatisierte Menschen keinen Platz mehr haben!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Bedauerlich und ärgerlich“ findet Chrissi Agrianidou nicht diese Haltung an sich, sondern dass Unbekannte aus solchem Denken heraus die „Bambule“ und viele weitere Gebäude, die am Sonnabend der Kultur eine Bühne boten, mit Schriftzügen als Steigbügelhalter der Gentrifizierung brandmarkten. „Da schadet man genau denen, die man angeblich schützen will“, beklagte sich auch ein Mitarbeiter der „Bambule“, die in Gaarden unbestritten seit Jahrzehnten ein Platz für Alle ist.