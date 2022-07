﻿Kiel-Gaarden: Post-Schlüssel zu 100 Hauseingängen gestohlen

In Kiel-Gaarden ist einer Postbotin ein Schlüsselbund mit Schlüsseln zu etwa 100 verschiedenen Hauseingängen gestohlen worden. Laut Polizei war die Iltisstraße Tatort des Diebstahls. Welche Häuser betroffen sind, ist unklar. Was bedeutet ein solcher Fall für Mieter, Vermieter und die Post?

Kiel. Ein besonderer Diebstahl im Kieler Stadtteil Gaarden und seine Folgen: Während ihrer täglichen Route ist einer Postbotin bereits am 15. Juli in der Iltisstraße ein Bund mit Schlüsseln zu etwa 100 verschiedenen Hauseingängen gestohlen worden. Welche Häuser im Kieler Osten genau betroffen sind, ist unklar. Was bedeutet der Diebstahl für Mieter, Vermieter und die Post? Letztere haftet offenbar nicht für den Verlust.

Die Kieler Polizei bestätigte, dass die bestohlene Postbotin am 15. Juli den Diebstahl auf dem 4. Revier angezeigt hatte. Gegen 13.30 Uhr soll jemand in der Iltisstraße den Schlüsselbund aus dem hinteren Gepäckfach der Posttasche genommen haben. Am Bund seien laut Anzeige etwa 100 verschiedene Haustürschlüssel für den Bereich Gaarden.

Post zum Kieler Fall: Grundsätzlich sollen Zusteller keine Schlüssel haben

Klar ist, dass die Eingänge zweier Häuser in der Kieler Kaiserstraße vom Diebstahl betroffen sind. Weitere Adressen sind bislang nicht bekannt. Konsequenzen hat der Fall offenbar für Verwaltungen und Eigentümer sowie die Postbotin – aber nicht für die Post als Unternehmen. Offiziell sei es nämlich gar nicht vorgesehen, dass die Post Hausschlüssel in ihrem Besitz habe. „Grundsätzlich ist nicht vorgesehen, dass Zusteller Schlüssel in Empfang nehmen“, sagt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post, zu dem Vorfall in Kiel.

Bei Mehrfamilienhäusern seien die meisten Briefkästen so angebracht, dass die Post sie erreiche. Sonst werde geklingelt, um ins Haus zu gelangen. Nur in „Ausnahmefällen“ würden Zusteller Schlüssel in Besitz nehmen. Aber: Das sei dann eine Sache zwischen dem Kunden und dem Zusteller. „Wir übernehmen keine Haftung als Deutsche Post“, sagt Hogardt. Das Risiko und der Sicherheitsaufwand wären einfach zu groß. Auf diese Regelung werde auch immer wieder hingewiesen, ergänzt der Sprecher.

Post übernimmt keine Haftung bei Schlüsselverlust

Kieler Hausverwaltungen bestätigen das Schlüssel-Prozedere der Post. Dass Briefträger die Schlüssel bei sich tragen, sei an sich nicht vorgesehen, sagt René Husfeldt, Geschäftsführer der Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel. „Die Praxis ist aber vielerorts von Eigentümern gewünscht.“ Insbesondere wenn die Briefkästen im Innern eines Mehrfamilienhauses angebracht seien.

Husfeldt bestätigt auch: Die Haftung bei Verlust sei nach Ansicht der Post eine Sache zwischen Zusteller und seinem Kunden. Doch: „Wenn betroffene Hauseigentümer nach dem Schlüsselverlust sicherheitshalber neue Schlösser einbauen oder dies schon getan haben, schaut sich die Post möglicherweise die Sachlage an“, so Husfeldt. Eine Abteilung für Schadensmanagement prüfe die Übernahme von Kosten in jedem einzelnen Fall. „Das stellt aber keine Gewähr dar, dass die Regulierung auch wirklich übernommen wird.“

Grundsätzlich sollten sich Eigentümer immer überlegen, ob sie Briefkästen innen oder außen anbringen. Unabhängig von einem Diebstahl sei es Realität, dass es in vielen Zustelldiensten eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern gebe. „Dessen sollte man sich immer bewusst sein“, sagt Husfeldt.

Auf Kieler Mieter sollten keine Kosten zukommen

Für die Mieter der betroffenen Häuser dürften durch den Diebstahl keine Kosten entstehen. Mieter hätten ein Recht auf Sicherheit und den Austausch der Schlösser. Dafür müsste der Vermieter aufkommen, heißt es vom Kieler Mieterbund. Auch die Kieler Immobilienfirma Otto Stöben antwortet auf Nachfrage: Die Vermieter werden kostenmäßig für den Verlust aufkommen müssen.

Und wer informiert Mieter und Vermieter über den Verlust? Sowohl Haus & Grund als auch Otto Stöben, die Häuser in diesem Bereich verwalten, wussten eine Woche nach der Tat noch nichts von einem Diebstahl. Mieter, zu denen die Kieler Nachrichten Kontakt hatte, waren von der betroffenen Postbotin selbst informiert worden. Die Post als Unternehmen bleibt wohl auch in diesem Punkt unbeteiligt. Zumal die Post offenbar aus Datenschutzgründen keine Listen darüber führt, welche Schlüssel zu welchen Häusern gehören. Die Kontaktaufnahme mit Eigentümern oder Verwaltern sowie der Ersatz der Schlüssel wird wohl an der bestohlenen Postbotin hängen bleiben.