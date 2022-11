﻿Kiel gedenkt des mörderischen Brandanschlags von Mölln

Kiel. Kiel gedenkt eines Tages der Schande. Am Mittwoch jährt sich der mörderische Brandanschlag von Mölln zum 30. Mal. Am 23. November 1992 ermordeten zwei deutsche Nazis in Mölln drei Menschen, deren Familien aus der Türkei zum Arbeiten nach Deutschland gekommen waren: Die 14-jährige Ayşe Yılmaz, die zehnjährige Yeliz Arslan und ihre 51-jährige Großmutter Bahide Arslan kamen in dem Feuer ums Leben. Vorher hatten die Täter bereits ein anderes Haus in Mölln in Brand gesetzt. Neun weitere Menschen wurden bei den Anschlägen zum Teil schwer verletzt. Mit dem Brandanschlag hatte die ausländerfeindliche Gewalt in Deutschland eine neue Qualität erreicht. Es folgten Solingen, Hoyerswerda, Rostock und andere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gedenken an Brandanschlag von Mölln ab 18 Uhr in Kiel

Die Gedenkveranstaltung in Kiel beginnt am Mittwoch um 18 Uhr mit einer Kundgebung am Holstenfleet. Ulli Stangen vom Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus in Kiel hält eine Ansprache, Stadtpräsident Hans-Werner Tovar ein Grußwort. Von dort führt ein Demonstrationszug zum Bahide-Arslan-Platz in Kiel-Gaarden. Auf dem Platz der Kieler Matrosen vor dem Hauptbahnhof und auf dem Vinetaplatz in Gaarden soll es Zwischenkundgebungen geben. Auf dem Bahide-Arslan-Platz soll es von etwa 19.30 Uhr an ein Gedenken geben.

Aktuell: Brandanschlag auf die Moschee in Mölln

Vor wenigen Wochen, am Abend des 5. September 2022, haben rassistische Brandstifter in Mölln erneut zugeschlagen. Sie legten Feuer im Eingangsflur der Möllner Moschee. Menschen kamen diesmal nicht zu Schaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Von Michael Kluth