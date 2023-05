﻿Stadtwerke Kiel: Warum sich das Wasser in der Wik grün färben könnte

Kiel. Grünes Schauspiel in der Wik? In dem Stadtteil in Kiel könnten sich Gewässer in den kommenden Tagen grün färben. Grund ist eine abgeschlossene Spülung des Trinkwassernetzes, wie die Stadtwerke Kiel am Montag mitteilten.

Ursache für die potenzielle Verfärbung ist die mögliche Vermischung von eingefärbtem Fernwärmewasser und Trinkwasser in den Abwasser- und Regenwasserkanälen rund um das Heizwerk im Stadtteil Wik.

„Der Farbstoff ist gesundheitlich und wasserbiologisch unbedenklich und verliert nach einigen Stunden an der Oberfläche seine Wirkung“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. Die Stadtwerke Kiel färben ihr Fernwärmewasser dauerhaft ein, um die Qualität ihres Versorgungsnetzes zu sichern.

Stadtwerke Kiel: Grüne Farbe als Warnfaktor

Ziel ist es, bisher unentdeckte Leckagen in dem 375 Kilometer langen Rohrnetz aufzuspüren. Hierfür mischt der Energieversorger dem Heizwasser einen fluoreszierenden Farbstoff bei, der das Fernwärmewasser grün einfärbt. An der Oberfläche austretendes Heizwasser ist aufgrund der Signalfarbe erkennbar.

Zuletzt hatte im Januar 2022 ein Rohrbruch in der Fernwärmeleitung zu einer grünen Verfärbung des Kleinen Kiels geführt. Auch damals war der Farbstoff der Stadtwerke Kiel dafür verantwortlich.