﻿Ärger über Graffiti-Tags in Neumühlen-Dietrichsdorf

Kiel. Nach der Kommunalwahl in Kiel ist die SPD im Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf weiterhin die stärkste politische Kraft. Michael Tautz (SPD) wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, Sigrid Schröter (CDU) übernimmt den ersten stellvertretenden Vorsitz und Celine Borchers (Grüne) den zweiten. Zum Gremium gehören außerdem Ronald Ernst und Sven Peper (beide SPD) sowie Christian Köster (CDU), Sebastian Böhm (Grüne) und Bernd Honig (SSW). Der AfD-Sitz bleibt unbesetzt, weil die Partei niemanden für den Ortsbeirat nominiert hat.

Das neue Gremium nahm ein Thema auf, das in der vorangegangenen Sitzung aus den Reihen der Gäste gekommen war: Graffitis im Stadtteil. Der in Dietrichsdorf wohnende Mohammad Alabbadi hatte dazu eine kleine Präsentation mit Informationen und Fotos vorbereitet.

„Ich lebe seit 2017 in Deutschland und habe das Gefühl, dass Graffiti immer mehr zunehmen“, so seine Feststellung. Dabei ging es ihm nicht um Kunstwerke wie zum Beispiel an den Pfeilern der Neuen Schwentinebrücke, wo diese Art der künstlerischen Darstellung offiziell erlaubt ist. Vielmehr hatte er die „Schmierereien“ im Sinn, die häufig aus Abkürzungen oder Schriftzügen bestehen. Dazu zeigte er Fotos und erklärte das Prinzip dieser „Tags“: Mit Sprühdosen, Stiften oder Malerrollen werden im eigenen Stil Unterschriften als territoriale Markierung angebracht. „Vielfach sieht man dieselben Signaturen“, erläuterte Alabbadi.

Er zeigte die Probleme auf, wenn Privathäuser und öffentliche Gebäude auf diese Weise verunziert werden: „Die Farben sind giftig, die Entfernung der Graffiti ist teuer und der Wert der Immobilie kann sinken.“ Zudem leide das Image der Gegend. Allabbadi erklärte sich bereit, gemeinsam mit anderen solche Graffiti-Tags zu beseitigen.

Erlaubte Graffiti-Kunst contra illegale Schmiererei auf dem Kieler Ostufer

Gemeinsam suchten der Ortsbeirat und die Gäste nach Lösungen des Problems. Die Leiterin der Toni-Jensen-Grundschule Marion Ehlers berichtete: „Wir lassen Graffiti dieser Art sofort wegmachen und sind damit bisher gut gefahren. Die Schüler und Schülerinnen finden es auch nicht schön.“ Ein Hausbesitzer schilderte, dass er ebenfalls stets sofort solche Tags übermalen lasse. Er habe eine spezielle Versicherung abgeschlossen, die anfallende Kosten übernehme.

Bernd Honig (SSW) (links) verpflichtet als Ältester des Ortsbeirates Neumühlen-Dietrichsdorf den neuen Vorsitzenden Michael Tautz (SPD). © Quelle: Annette Göder

Ein Besucher schlug vor, mehr Flächen für erlaubte Streetart zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel an Türen von Müllcontainern oder Trafohäusern. David Vetter vom Büro Soziale Stadt Neumühlen-Dietrichsdorf wusste zu berichten: „Es gibt in der Szene eine Art Ehrenkodex nach dem Motto: Ich male nichts darüber, wenn ich es nicht besser kann.“

Der neue Vorsitzende des Ortsbeirates Michael Tautz kündigte an, mit der Stadt, dem Kieler Bündnis gegen illegale Graffiti „Klar Schiff“ und Wohnungsverwaltungen in Kontakt zu treten, um das Thema erneut in einer Sitzung aufzugreifen.

