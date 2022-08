﻿Kiel-Hassee wünscht sich mehr Sprottenflotte-Stationen

Wer aus Hassee kommt, hat es nicht weit bis in die Kieler Innenstadt. Mit dem Fahrrad ist man in wenigen Minuten dort. Doch was tun, wenn man kein eigenes Rad hat? Die Sprottenflotte bietet stadtweit Leihräder – doch bislang gibt es nur eine einzige Station im gesamten Stadtteil.

Hassee/Vieburg. Idyllisch im Grünen und dennoch innenstadtnah: Der Stadtteil Hassee/Vieburg gehört aufgrund seiner Lage zu den attraktiven Wohngebieten in Kiel. Ein großer Vorteil für die rund 14 000 Einwohner ist: Bis ins Kieler Zentrum braucht man mit dem Fahrrad oft nur wenige Minuten – wenn man denn ein eigenes Rad hat. Denn in puncto Leihfahrräder à la Sprottenflotte ist der Stadtteil unterversorgt. Das findet jedenfalls der Ortsbeirat Hassee/Vieburg, der sich auf seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema beschäftigte.

Ein kaputtes Fahrrad und der schwer zu erfüllende Wunsch nach einem kurzfristigen, umweltfreundlichen Ersatz gaben den Anstoß, sich mit dem Thema Leih-Fahrräder im Stadtteil zu beschäftigen. „Wir haben in Hassee/Vieburg tatsächlich nur eine Station der Sprottenflotte“, erklärt Jürgen Meereis (Grüne). Die befindet sich am Citti-Park und werde nach seinem Empfinden eher von Menschen genutzt, die mit den Leihrädern aus der Innenstadt zum Einkaufen kommen und wieder zurück wollen. Weitere Stationen im gesamten Stadtteil seien mehr als wünschenswert, da gibt es im Ortsbeirat keine zwei Meinungen. Einstimmig wurde ein Antrag an das Tiefbauamt mit der Bitte um Prüfung verabschiedet, ob sich im Stadtteil weitere Stationen der Fahrrad-Flotte einrichten lassen. Besonders an der Kreuzung Hamburger Chaussee/Diesterwegstraße, im Bereich Gewerbegebiet Seekoppelweg, am Uhlenkrog in Höhe der Stadtwerke sowie an weiteren Ecken würden die Fahrräder sicherlich gut genutzt werden, glaubt Meereis, der als Argumente dichte Wohnbebauung, Schulen, Sportvereine, Jugendtreffs und Einkaufsmöglichkeiten sowie viele Buslinien im direkten Umfeld anführte.

Wünscht sich mehr Stationen der Sprottenflotte im Stadtteil: Jürgen Meereis (Grüne). © Quelle: Jennifer Ruske

Kreuzung Fröbelstraße: Mehr Sicherheit durch größere Sperrfläche

Um mehr Sicherheit im Straßenverkehr ging es beim nächsten Punkt der Tagesordnung: Weil die Einmündung der Fröbelstraße von der Pestalozzistraße aus schwer einsehbar ist und weil Rad- sowie Autofahrende an der vorfahrtsberechtigten Kreuzung oft viel zu schnell bergab fahren, hat sich der Ortsbeirat nach langen Diskussionen für eine größere Sperrfläche sowie eine Verengung in dem Bereich entschieden. Die Maßnahme wurde inzwischen umgesetzt. Ein Schild regelt an der Engstelle, wer vorfahrtsberechtigt ist. „Die Kreuzung wird dadurch sichtbarer, der Verkehr deutlich langsamer, mehr gegenseitige Rücksichtnahme findet statt“, resümierte Christian Jopen (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates. Auch Hans Wischmann lobte die Maßnahme: „Die Awareness (Aufmerksamkeit, Anm.d.Red.) hat sich verbessert.“

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Jürgen Meereis: Die Sperrfläche sei hinter parkenden Pkw nicht gut zu sehen, das Schild lenke die Blicke von der Kreuzung ab: „Ich befürchte eine Verschlimmbesserung.“ Karl Stanjek vom Seniorenbeirat monierte, dass zwar Autofahrende langsamer würden, dass das aber nicht für den Radverkehr gelte. Um klarer zu sehen, was die Maßnahme bewirkt, wünscht sich der Ortsbeirat im Februar 2023 eine Geschwindigkeitsmessung analog zu der im Februar 2022 durchgeführten Messung. Ein Antrag an die Verwaltung wurde einstimmig angenommen.

Neue Schiedsperson für Hassee/Russee: In der kommenden Sitzung wird gewählt

Die nächste Sitzung des Ortsbeirates Hassee/Vieburg am Dienstag, 20. September, ist eine gemeinsame Sitzung mit dem Ortsbeirat Russee/Hammer. Sie findet um 19.30 Uhr im Neuen Rathaus statt. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Nachwahl einer Schiedsperson. Die Bewerber für die Aufgabe stellen sich während der Sitzung vor.