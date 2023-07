﻿Kiel erreicht höchsten Bevölkerungsstand seit 1981

Kiel. In Kiel leben immer mehr Menschen: Zum 30. Juni 2023 erreichte die Landeshauptstadt mit 249 584 Einwohnerinnen und Einwohnern den höchsten Stand seit 1981. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs die Bevölkerung um 2175 Menschen beziehungsweise 0,88 Prozent an. Das teilte die Stadt Kiel in einer statistischen Kurzinformation mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Grund für die Bevölkerungszunahme ist die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern nach Kiel. Deren Anzahl stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp 2000 und liegt aktuell bei 36 309 Personen. Ihr Anteil an der Bevölkerung Kiels beträgt damit 14,6 Prozent.

Bevölkerung stieg besonders in Kiel-Mitte und Gaarden

Unter den Ausländerinnen und Ausländern nehmen Menschen aus der Ukraine mit inzwischen 3271 Personen einen nennenswerten Anteil ein. Binnen 18 Monaten stieg ihre Anzahl um 2756 Personen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Blick auf die einzelnen Stadtteile wuchs absolut gesehen besonders der Stadtteil Mitte mit 743 zusätzlichen Menschen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gaarden liegt mit einem Plus von 483 Einwohnerinnen und Einwohnern auf Rang zwei.

Lesen Sie auch

Zu leichten Bevölkerungsverlusten kam es in Suchsdorf (-91) und Steenbek/Projensdorf (-38). Laut einer aktuellen Bevölkerungsprognose wird die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Kiel weiter steigen: Im Jahr 2027 werden demnach rund 251 000 Menschen in Kiel wohnen.

KN