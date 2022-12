﻿Kiel: Holstenfleet mit Landespreis für Baukultur ausgezeichnet

Das Holstenfleet in Kiel wurde erneut mit einem renommierten Preis ausgezeichnet: Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack verlieh den Landespreis für Baukultur in der Kategorie „Städtebau und Freiraum“. Außerdem wurden noch weitere Projekte mit Preisen und Auszeichnungen bedacht.

Erst umstritten, jetzt vielfach gewürdigt: Nach dem Deutschen Ingenieurpreis wurde das Holstenfleet in Kiel erneut ausgezeichnet – mit dem Landespreis für Baukultur.

Kiel. Erneut wurde das Holstenfleet in der Kieler Innenstadt mit einem renommierten Preis ausgezeichnet: Das Land Schleswig-Holstein vergab für das Bauprojekt den Landespreis für Baukultur in der Kategorie „Städtebau und Freiraum“. Insgesamt wurden acht Projekte in verschiedenen Kategorien mit dem Landespreis gewürdigt. Den Hauptpreis gewann „Dat Donner Hus“, ein Multifunktionsgebäude der Gemeinde St. Michaelisdonn.

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack verlieh die Preise und Auszeichnungen für die Projekte mit dem Schwerpunkt „Baukultur mit Weitblick – nachhaltig, klimagerecht und zukunftsweisend bauen“ am Donnerstag, 8. Dezember, im Gästehaus der Landesregierung in Kiel. Damit wurde zum ersten Mal seit 2005 wieder ein Landespreis für Baukultur in Schleswig-Holstein vergeben.

Landespreis für Baukultur: Holstenfleet in Kiel als Zeugnis für enorme Qualität im öffentlichen Raum

Die Auswahl der Projekte für den Landespreis erfolgte durch ein unabhängiges Preisgericht, dem Fachleute aus verschiedenen Bereichen der Baukultur angehörten. Im Kieler Holstenfleet sahen die Preisrichter einen Beleg dafür, dass einschneidende Veränderungen im öffentlichen Raum sich auszahlen: „Das neue Fleet bringt nicht nur besondere Aufenthaltsqualitäten ins Herz der Stadt. Den Initiatoren ist es zudem auf beeindruckende Weise gelungen, den Städtebau vom öffentlichen Raum aus zu denken und in einem breiten Mitwirkungsprozess soziale und ökologische Belange des Städtebaus umzusetzen“, hieß es in der Würdigung. Positiv werten sie auch, dass der Verkehr ausschließlich dem ÖPNV und dem Fuß- und Radverkehr vorbehalten sei.

Projekte in Molfsee und Büdelsdorf ebenfalls gewürdigt

Außerdem wurde das Jahrhunderthaus in Molfsee mit einer Auszeichnung gewürdigt. Das neue Eingangs- und Ausstellungsgebäude des Freilichtmuseums Molfsee erinnert mit seiner Bauweise an traditionelle Scheunen Schleswig-Holsteins, die neu interpretiert wurde, etwa mit der Verwendung von Cortenstahl für die Außenhaut des Gebäudes. Die Preisrichter lobten: „Die Form ist ästhetisch ein Hingucker, weil sie den historischen Wirtschaftsgebäuden ihre Referenz erweist und zugleich mit der Materialität des Cortenstahls im positiven Sinne irritiert.“

Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde konnte der Konrad-A-Hof in Büdelsdorf einen Landespreis in der Kategorie „Wohnen und Arbeiten“ gewinnen. Das Preisgericht würdigte das Projekt als tolle Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, um Wohnraum für Geringverdienende und sozial Bedürftige zu schaffen: „Ein ausgezeichneter Beitrag für den sozialen Wohnungsbau.“