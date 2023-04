In der Nordoel Tankstelle in Kiel-Holtenau wird am 5. Juni die neue Postfiliale eröffnen.

Kiel. Holtenau hat wieder eine Postfiliale. Nach der Schließung im Rewe-Markt am 13. Februar war die Empörung im nördlichen Kieler Stadtteil groß. Nun teilte Judith Henke, Pressesprecherin der Bundesnetzwerkagentur, mit: „Die Suche nach einem neuen Filialpartner verlief erfolgreich. Die neue Partnerfiliale soll am 5. Juni am Standort Gravensteiner Straße 2, Tankstelle Nordoel, eröffnet werden.“

Suche nach neuer Postfiliale erfolgreich

Die Schließung im Februar erfolgte, weil der Filialpartner Rewe im Zuge der Umbaumaßnahmen am Markt den Vertrag mit der Deutschen Post AG kündigte. Danach wollte Rewe den Vertrag nicht mehr verlängern (wir berichteten). Daraufhin suchte das Unternehmen nach einem neuen Standort, wozu es auch verpflichtet ist. Schließlich sind kurze Wege zur Post gesetzlich vorgeschrieben.

Nach der Post-Universaldienstleistungsverordnung (kurz PUDLV) muss für Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale der Deutschen Post vorhanden sein. In Gemeinden ab 4000 Einwohnern durfte die Postfiliale nicht weiter als zwei Kilometer entfernt sein. Das ist bis zur Wiederöffnung der Postfiliale in Holtenau nicht überall der Fall. Wer beispielsweise am Friedhof Holtenau wohnt, muss aktuell noch einen Weg von mehr als zwei Kilometern bis zur nächsten Poststelle bestreiten. Die nächsten Filialen befinden sich in der Wik, Friedrichsort und in der Nachbargemeinde Altenholz.

Kritik am Vorgehen der Post

Das veranlasste auch die Ortsbeiratsvorsitzende Heidi Toscan (SPD) aktiv zu werden. In einem Schreiben an die zuständige Bundesnetzagentur wies sie auf diese Verordnung hin und erwähnte gleichzeitig diverse Leerstände in Holtenau. „Es freut mich natürlich, dass die Post jemanden gefunden hat und wir wieder eine Filiale in Holtenau haben“, sagte sie. Gleichzeitig kritisierte sie aber auch das Vorgehen der Post. „Ich bedauere es sehr, dass die Post den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel erst nach der Schließung informiert hat.“ Dieser habe erst am 20. Februar davon erfahren.

Zwar ist mit der Nordoel Tankstelle an der Ecke Gravensteiner Straße/Richthofenstraße eine neue Postfiliale gefunden, doch es wird dort nicht den gleichen Service geben, wie zuvor im Rewe-Markt. Pächter Holger Bäsler hält die Basisvariante wie Briefmarkenverkauf, Einschreiben, Paketannahme und -ausgabe bereit. Eine Postbank sei nicht vorhanden und die Postfächer verblieben im Rewe-Markt.

Geplant sei, den Postschalter ganz rechts neben den bestehenden Tresen zu setzen. „Der Bistrotisch bliebt weiter aktiv, sodass man weiter dort sitzen kann“, verspricht Bäsler. Die Öffnungszeiten hat er anfangs wie folgt geplant: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Sonnabend von 8 bis 14 Uhr. Sonntag und an Feiertagen geschlossen. Holger Bäsler kann sich aber auch vorstellen, dass er sie erweitert, wenn alles gut läuft und sich eingespielt hat.