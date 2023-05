Kiel im Blockade-Modus

Liebe Leserinnen und Leser,

Blockieren geht manchmal ganz schnell. Beim Messenger-Dienst WhatsApp kann man den Empfang von Nachrichten und Anrufen bestimmter Kontakte verhindern, indem man sie „kaltstellt“. Der gesperrte Kontakt merkt das mitunter gar nicht - oder nur, wenn er gut aufpasst. Der kleinen SSW-Ratsfraktion in Kiel ist nun ein politisches Blockade-Manöver in einem hochumstrittenen Projekt gelungen, das die Fraktionen von CDU und FDP geradezu kalt erwischt hat, wie mein Kollege Tilmann Post berichtet: Die Autobahn 21 soll nach dem Willen der Rathaus-Kooperation (SPD und Grüne) nicht bis zum Barkauer Kreuz weitergebaut werden. Der Beschluss in der letzten Ratsversammlungs-Sitzung vor der Kommunalwahl kam für die Trassenbefürworter von CDU und FDP überraschend. Dabei spielte der SSW eine entscheidende Rolle. Wie kam es dazu, dass die Rathaus-Kooperation dem SSW-Antrag zustimmte, obwohl Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) noch im April auf einen finanziellen Vorteil hingewiesen hatte, der durch den Ausbau der A21 bis zur B76 entstehen würde? Lesen Sie hier mehr.

Ein Eklat zeichnet sich bereits jetzt vor der konstituierenden Sitzung der neuen Ratsversammlung am 8. Juni ab: Die Fraktionen von Grünen, CDU, SSW und Die Linke/Die Partei wollen den Vorsitz eines AfD-Vertreters für den Kulturausschuss verhindern. Die Protestpartei hat allerdings Anspruch auf den Vorsitz in einem der neun Ratsausschüsse. Durch diese Blockade mit Ansage, kommentiert Tilmann Post, machen sich die Fraktionen angreifbar. In unserer demokratischen Grundordnung, das ist auch meine Haltung, müssen Regeln eingehalten werden - auch wenn es mitunter schwer auszuhalten ist.

Eine Belastungsprobe ist für viele Pendlerinnen und Pendler zurzeit morgens auch der Weg vom Ostufer in die Kieler Innenstadt. Alle, die wie ich noch mit dem Auto unterwegs sind, bekommen die Auswirkungen der Baustellen auf dem Ostring und dem Theodor-Heuss-Ring zu spüren - um nur eine der markanten Baustellen zu nennen, die den Verkehrsfluss in Kiel erheblich stören, manchmal auch blockieren. Lieferengpässe, Koordinationsprobleme und Co.: Mein Kollege Steffen Müller listet die Dauer-Hotspots auf und berichtet, wo sich die Bauarbeiten verzögern:

Bleiben wir beim Thema Infrastruktur: Bei der Reparatur der Holtenauer Hochbrücken gibt es ebenfalls Verzögerungen. Mein Kollege Steffen Müller erklärt im Detail, was Probleme macht - und was zur Kieler Woche geplant ist. Apropos: Wir halten Sie zur anstehenden Festwoche vom 17. bis 25. Juni 2023 auf dem Laufenden. Im Hintergrund wird bereits viel recherchiert und vorbereitet. Freuen Sie sich in den kommenden Tagen auf Ausblicke zum Programm und vieles mehr.

Bauprojekt der Woche

Die Kieler Coop-Genossenschaft baut in Wellingdorf mit öffentlicher Förderung eine Kita und 15 neue Wohnungen:

Gastro-Tipp der Woche

Zeitgemäß indisch essen in einer alten Villa auf der Holtenauer: Was das bedeutet, hat unser Gastro-Reporter Oliver Stenzel für Sie textlich geschmackvoll zubereitet:

Zitat der Woche

Gerade im Kulturbereich geht es um Offenheit und Toleranz. Das passt nicht zum verengten Weltbild der AfD.“ Marcel Schmidt (SSW-Fraktionschef) will mit drei Fraktionen die Wahl eines AfD-Vertreters zum Vorsitz im Kulturausschuss blockieren.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Eins der bewegenden Themen der letzten Tage war der Angriff von Jugendlichen auf einen Obdachlosen in Kiel-Gaarden. Darüber haben wir ausführlich berichtet. Mein Kollege Dennis Betzholz hat den Vorfall zum Anlass genommen, sich dort umzuhören. Was ihm einer der Alteingesessenen, der nach eigenen Angaben 80 Prozent der Menschen in dem Viertel kennt, dort berichtet hat? „Jeder zweite Jugendliche hier will ein Gangster werden“ fasst dies kalt und hart zusammen. Er glaubt, die Politik scheitere in Gaarden, weil sie sich dort nicht auskenne. Die Verrohung von Jugendlichen, insbesondere in sozialen Brennpunkten wie Gaarden, kann nur als Weckruf verstanden werden, noch genauer hinzuschauen und zu handeln. Kiels Jugenddezernentin Renate Treutel (Grüne) hat bereits einen Hilferuf gesendet, fordert mehr finanzielle Unterstützung vom Land für präventive Angebote.

Eins dieser Angebote, das die Stadt nach eigenen Angaben ganz ohne Hilfe vom Land oder aus anderen Töpfen finanziert, ist die pädagogische Begleitung von Grundschülern durch Andrea Atas an der Hans-Christian-Andersen-Stadtteilschule. Bleibt zu hoffen, dass die „Klassenmutti mit Herz“ noch lange ein Herzensprojekt der Stadt Kiel bleibt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Rieke Beckwermert, Reporterin der Kieler Lokalredaktion

