﻿Nach nur einer Sitzung: Jessica Kordouni nicht mehr Vorsitzende vom Ortsbeirat Mitte

Kiel. Nach nur einer Sitzung ist schon wieder Schluss: Jessica Kordouni ist nicht mehr Vorsitzende des Ortsbeirats Mitte. Die Grünen-Politikerin hat am Dienstagabend ihr Amt niedergelegt, in das sie erst zu Beginn der Versammlung eingeführt wurde. Kordouni begründet die Entscheidung mit ihrer Wahl zur Grünen-Kreissprecherin vor knapp zwei Wochen. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest.

„Ich will keine Ämterhäufung“, sagte Kordouni, als sie am Ende der Sitzung verkündete, nicht weiter als Vorsitzende des Ortsbeirats zur Verfügung zu stehen. Nach der Kommunalwahl im Mai hat Kordouni Fabian Winkler (SPD) als Vorsitzende des Gremiums abgelöst. An der konstituierenden Sitzung im Juni konnte sie urlaubsbedingt nicht teilnehmen und wurde in Abwesenheit gewählt.

Die Grünen-Politikerin feiert aktuell ihr Comeback in der Kieler Kommunalpolitik. Bis August 2022 war Kordouni Chefin der grünen Rathausfraktion, legte aber aus beruflichen Gründen ihr Mandat nieder, da sie einen neuen Job bei einem Kommunikationsunternehmen in Hamburg begonnen hatte. Am 8. September wurde sie mit großer Mehrheit zur Kreissprecherin der Grünen gewählt.

