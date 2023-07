﻿Diese Veranstaltungen locken am Wochenende in die Kieler Innenstadt

Kiel. Kulinarik und Kultur: Mit zwei Veranstaltungen sollen am Wochenende Besucher in die Kieler Innenstadt gelockt werden. Am Freitag eröffnet am Bootshafen das dreitägige Genuss-Event „Käse trifft Wein“. Parallel dazu verwandeln am Sonnabend beim Festival-Tag in der Dänischen Straße Musiker die Altstadt in einen Open-Air-Konzertsaal.

Seit Jahren werden „Käse trifft Wein“ und der Festival-Tag in der Dänischen Straße am selben Wochenende veranstaltet. In Konkurrenz stehen die Veranstaltungen nicht – im Gegenteil.

Käse trifft Wein in Kiel: Käsereien und Winzer aus Deutschland

„Wir sprechen die gleiche Zielgruppe an und können voneinander profitieren“, sagt Johannes Hesse, Leiter des Geschäftsbereichs Stadt- und Citymanagement bei Kiel-Marketing. Sobald der Festival-Tag in der Altstadt ende, setze sich eine Karawane aus der Dänischen Straße zum Bootshafen in Bewegung. Dort erwarten Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag acht Käsereien und elf Winzer aus Deutschland – viele davon aus dem Norden. Am Freitag öffnen die Stände von 14 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

„Wir wollen erzählen, wie die Produkte hergestellt werden und ein Gesicht zu den Produzenten zeigen“, sagt Cindy Jahnke über „Käse trifft Wein“. Die Vorsitzende des Vereins „Käse-Straße Schleswig-Holstein“ ist selbst mit einem Stand am Bootshafen vertreten. Verbraucher interessierten sich mehr und mehr für die Herstellung von Käse, ergänzt Sandra van Hoorn von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. „Hier sollen die Verbraucher auf die Erzeuger treffen.“

Kiel: Käse, Wein und Live-Musik am Bootshafen

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben mehr Käsereien und Winzer zugesagt. „Wir haben die Fläche vergrößert und mehr Sitzmöglichkeiten“, sagt Projektleiter Heiko Niehaus von Kiel-Marketing. An den Ständen gibt es für Besucher die Möglichkeit, zu probieren und sich beraten zu lassen. Gleichzeitig können Speisen und Getränke gekauft werden. Zudem können die Besucher Wein und Käse nach Hause mitnehmen. Eingerahmt ist die Veranstaltung mit Live-Musik.

Auf zwei Bühnen wird am Sonnabend von 12 bis 17.30 Uhr beim Festival-Tag in der Dänischen Straße Musik gespielt. Dabei steht die große Bühne auf dem Klosterplatz vor dem Kieler Kloster im Zeichen von Klassik. Den Startschuss gibt die Pianistin und „Jugend musiziert“-Bundessiegerin Liliia Kovalenko.

Festival-Tag Kiel: Open-Air-Konzerte in der Dänischen Straße

Es folgen Nino Kotrikadze (Klavier, 12.30 Uhr), das Duo Destino (Oboe und Klavier, 13.30 Uhr), das Trio Alster Konfekt (Querflöte, Bassklarinette und Klavier, 14.30 Uhr), Salome Jijeishvili (Klavier, 15.30 Uhr) und das Trio Saitenwind (Querflöte, Klarinette, Gitarre, 16.30 Uhr). Auf der kleinen Bühne am Kirchenamt präsentieren Vera von Reibnitz und Jens Tolksdorf Jazz- und Swing-Klassiker.

Der Lions Club Kiel-Siebzig wird Wein, Kaffee und Kuchen zugunsten der Deutschen Seemannsmission verkaufen. Das Lüneburg-Haus bietet passend zum Festival-Motto „Moin London“ englische Snacks wie Fish & Chips und Scones.

Junge Besucher können sich schminken lassen. Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein. Auch der Warleberger Hof wird an dem Tag geöffnet haben. Zudem verlängern etliche Geschäftsleute der Dänischen Straße ihre Öffnungszeiten.

KN