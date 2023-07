﻿Vom Gymnasium zur Gemeinschaftsschule: Kaum Platz für schrägversetzte Kinder

Kiel. Einige Sechsklässler in Kiel müssen in die Ferien gehen, ohne zu wissen, an welcher Schule es im nächsten Halbjahr für sie weitergeht. Die Stadt steht vor der Herausforderung, kurzfristig 41 Kinder, die vom Gymnasium nach der Orientierungsstufe schrägversetzt werden, auf passende Gemeinschaftsschulen zu verteilen.

„Punktuell können wir Klassen um zwei bis drei Schülerinnen und Schüler aufstocken“, sagte Iris Hinz, Leiterin des Amts für Schulen, kürzlich im Schulausschuss. Aber in vielen Klassen sei schon das Maximum von 29 Kindern ausgereizt. Neben den Schülern, die vom Gymnasium kommen, sollen zudem nach den Ferien viele Kinder aus den Deutsch-als-Fremdsprache-Kursen in die Regelklassen wechseln.

Stadt Kiel: Platz für eine siebte Klasse mehr gibt es nur an der IGF Friedrichsort und der Toni-Jensen-Schule

„Im Grund brauchen wir Platz für zwei komplett neue Klassen“, so Hinz. Den gebe es nur an der Gemeinschaftsschule in Friedrichsort und der Toni-Jensen-Schule. Zwar werde sich für alle noch unversorgten Schülerinnen und Schüler ein Platz finden, versicherten sie und Schulrätin Bettina Becker. Eltern können sich für Unterstützung an das Schulamt wenden. Aber es könne durchaus passieren, dass Familien, die in der Innenstadt wohnen, ihre Kinder ganz in den Norden oder Osten der Stadt schicken müssen.

„Am schlimmsten ist diese Situation für die Kinder“, sagte die schulpolitische Sprecherin der Grünen, Andrea Hake. „Sie müssen ohnehin damit zurechtkommen, dass sie es auf dem Gymnasium nicht geschafft haben, und dann sehen sie auch noch, dass Schulen, auf die sie gerne gehen würden, sie nicht nehmen wollen.“

Problem mit Schrägversetzungen gab es 2019 schon einmal in Kiel

Zuletzt hatte es 2019 eine ähnliche Situation gegeben, erinnerte sich CDU-Schulpolitikerin Elisabeth Pier. „Damals gab es sogar nach den Ferien noch eine Handvoll Schülerinnen und Schüler, die noch nicht untergebracht werden konnten.“ Für Kinder, die bei einem Schulwechsel ohnehin aus ihrem sozialen Umfeld entwurzelt würden, sei so eine lange Ungewissheit alles andere als schön. Im Jahr 2019 mussten 89 Gymnasiasten auf siebte Klassen in Gemeinschaftschulen verteilt werden, seitdem sank die Zahl stetig.

Eine Woche vor den Ferien hatte das Schulamt noch nicht von allen Gymnasien eine Rückmeldung, beklagte Hinz. „Ist denn nicht mit den Gymnasien vereinbart worden, dass sie früher ein Signal geben müssen, wie viele Kinder schrägversetzt werden sollen, damit besser geplant werden kann?“, fragte Pier. Bei wem es mit dem Verbleib an der Schule schlecht aussehe, könnten Lehrkräfte doch deutlich vor den Zeugniskonferenzen absehen.

Die Gymnasien sind laut Ministerium nicht verpflichtet, die zu erwartende Zahl zu einem bestimmten Zeitpunkt zu melden. Es bestehe aber ein enger Austausch zwischen den Schulen. Im Frühjahr seien die Kieler Gymnasien noch davon ausgegangen, dass 67 Kinder von einer Schrägversetzung betroffen sein könnten. Nach den Zeugniskonferenzen stand fest, dass es nur 41 sind.

An welchen Kieler Gymnasien gehen nach den Ferien die meisten Fünftklässler an den Start?

Dass viele Schulen mit Platzproblemen kämpfen, ist kein Geheimnis. Bereits vor den Anmeldungen der Viertklässler für weiterführende Schulen hatte die Stadt für einige Gymnasien die Aufnahmekapazitäten begrenzen müssen. Dort wird es wegen der Rückkehr von G8 zu G9 absehbar eng. Dennoch konnte dem Ministerium zufolge nur von 33 Kindern nicht der Erstwunsch erfüllt werden, das war seltener als im Vorjahr (49).

Lediglich an der Ricarda-Huch-Schule habe es deutlich mehr Anmeldungen als die 87 Plätze gegeben. Unter den Gymnasien die meisten neuen Schülerinnen und Schüler – nämlich 145 – nimmt die Max-Planck-Schule auf. Am Hans-Geiger-Gymnasium starten 116 Kinder neu, die drittmeisten Kinder (112) fangen am Ernst-Barlach-Gymnasium an. Das Gymnasium Wellingdorf bekommt mit 72 den kleinsten neuen Jahrgang.

KN