Teil einer bundesweiten Aktion: Etwa 120 Aktivistinnen und Aktivisten der Klima-Protest-Gruppen Fridays vor Future und TKKG (TurboKlimaKampfGruppe) protestierten nach Schätzungen der Polizei am Mittwochabend am Kieler Hauptbahnhof gegen die Räumung von Lützerath und den geplanten Braunkohleabbau.

Die Klimaschützer protestieren am Bahnhof von Kiel gegen die Räumung des besetzten Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. Sie beteiligen sich damit an der bundesweiten Demonstration.

