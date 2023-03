﻿Kostenlos ins Theater Kiel: Dieses Angebot für Studierende ist geplant

Können Studierende ins Kiel bald kostenlos ins Theater? Derzeit werden Gespräche über studentische Theatertickets geführt. Noch fehlt die Unterschrift, alle Beteiligten haben aber bereits ihre Zustimmung signalisiert und auch die Finanzierungsmodalitäten stehen fest. So kommen Studierende an die Tickets.

Kiel. Das Publikum im Opern- und im Schauspielhaus in Kiel könnte ab Herbst deutlich jünger werden. Das Theater Kiel plant, gemeinsam mit den Hochschulen und den Studierendenausschüssen ein studentisches Theaterticket einzuführen. Zum Wintersemester 2023/2024, so das Ziel, könnte das neue Angebot an den Start gehen. Über die Konditionen sind sich alle Seiten weitgehend einig. Die Verträge sind aber noch nicht unterschrieben. Die Ratsversammlung hat bereits mit großer Mehrheit einem entsprechenden Konzept zugestimmt.

Das Theaterticket für Studierende soll zunächst testweise für ein Jahr eingeführt werden. Geplant ist, dass Studierende kostenlos Restkarten erhalten, die drei Tage vor Beginn einer Vorstellung nicht verkauft worden sind. Ganz umsonst sind die Karten jedoch auch für den akademisch Nachwuchs nicht: Die Gegenfinanzierung für eventuelle Einnahmeausfälle soll über den Semesterbeitrag erfolgen. Der soll nach den bisherigen Planungen ab dem Wintersemester um 1,90 Euro angehoben werden.

Studentisches Theaterticket in Kiel: 36000 Studierende profitieren

Das studentische Ticket gilt laut Konzept für alle Vorstellungen des Kieler Theaters und kann von sämtlichen der rund 36 000 Kieler Studierenden der Christian-Albrechts-Universität, der Fachhochschule und der Muthesius Kunsthochschule genutzt werden.

Da die Verträge noch nicht unterschrieben sind, halten sich das Theater Kiel, die Hochschulen und die Asten bislang mit offiziellen Stellungnahmen zurück. Denn ähnliche Bestrebungen gab es bereits 2015. Damals scheiterten die Gespräche über ein Kulturticket jedoch. „Wir freuen uns über den Rückenwind aus der Ratsversammlung zu unserem Vorhaben, das Kulturticket für Kieler Studierende einzuführen“, heißt es in einem gemeinsamen Statement vom Theater und der Studierendenvertretungen.

Mit Vorfreude und Optimismus äußert sich der scheidende Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. „Es ist großartig, dass solch ein Ticket vorangetrieben wird. Wir sind damit bundesweit ganz vorne dabei.“ Ähnliche Angebote wie beispielsweise in Mainz hätten laut Reiners dazu geführt, dass mehr junge Menschen Kulturveranstaltungen besuchen. „Es ist wichtig, dass wir Hürden abbauen, damit Studierende häufiger ins Theater gehen, und dass es ein einheitliches Preissystem gibt.“

Studententickets für Theater: Diese Rabatt-Angebote gibt es

Seit seinem Amtsantritt im August 2019 versucht der Generalmusikdirektor, mehr junge Menschen für das Theater zu begeistern. Ein erster Erfolg war es, einen übersichtlichen Schüler- und Studentenrabatt einzuführen. Schüler, Studierende und Auszubildende unter 30 Jahren sowie Teilnehmende an Freiwilligendiensten zahlen für Veranstaltungen im Opern- und Schauspielhaus sowie in der Wunderino-Arena bereits einen Einheitspreis von acht Euro – an Freitagen und sonnabends sowie bei Premieren zwölf Euro – und im Jungen Theater im Werftpark stets acht Euro.

Perspektivisch gesehen sollen nicht nur Studierende von dem Ticket profitieren – zumindest laut Wunsch der Ratsversammlung. In der einjährigen Probephase soll geprüft werden, ob mit weiteren Kultureinrichtungen, die eine städtische Förderung erhalten, Gespräche über eine Einbeziehung aufgenommen werden können. Zudem soll evaluiert werden, ob und wie eine Erweiterung auf Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende möglich ist.

Politik in Kiel unterstützt studentisches Theaterticker

Auf das Studententicket hat die Politik jedoch keine Einfluss. Die Gespräche führen ausschließlich das Theater mit den Hochschulen und den Studierendenausschüssen. Dennoch begrüßt die Ratsversammlung die zu erwartende Einführung des Kulturangebots. „Gerade Studierenden mit einem geringen Einkommen wird die Teilhabe am kulturell vielfältigen Leben der Stadt erleichtert, die Sparten des Theaters können ihre Besuchszahlen steigern und nicht zuletzt können Studierende besonders durch ihre Teilhabe am kulturellen Stadtleben eine Bindung zu Kiel aufbauen – eine wichtige Grundlage, um sie auch nach ihrem Abschluss in Kiel zu halten“, heißt es in dem interfraktionellen Antrag, den SPD, Grüne, CDU, SSW und FDP gemeinsam gestellt haben.

Das Theater Kiel war wenig erfreut, dass die Politik trotz der noch ausstehenden Unterschrift die Gespräche öffentlich machte. SPD-Ratsherr Benjamin Walczak kann diese Kritik nicht nachvollziehen. „Die Unterstützung durch die Politik stärkt die Position des Theaters und ist eine Absicherung, falls es finanzielle Probleme geben sollte.“ Zudem war nach Angaben von Walczak Roland Schneider, der Kaufmännische Direktor des Theaters, an der Formulierung des Antrags beteiligt.