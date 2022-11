﻿Kiel: An der Kreuzung Werftstraße und Karlstal sind Radfahrer bald sicherer unterwegs

Die Neugestaltung der Kreuzung Werftstraße, Karlstal und Gaardener Ring in Kiel geht dem Ende entgegen: Ab Freitag stehen drei neue Fahrspuren für Fahrradfahrer zur Verfügung. Autofahrer müssen dort allerdings in Zukunft auf Fahrspuren verzichten.

Gaarden. Der Fahrradverkehr auf dem Ostufer soll besser und sicherer werden: Dazu dient auch die Neugestaltung in und an der Kreuzung Werftstraße, Karlstal und Gaardener Ring. Wie die Stadt nun mitteilt, werden die Arbeiten am Freitag nach knapp achtwöchiger Bauzeit abgeschlossen. Dann stehen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern drei neue Fahrstreifen zur Verfügung. Zuvor müssen allerdings noch die Ampeln umgebaut werden: Von Donnerstag, 3. November, 21 Uhr, bis Freitag, 4. November, 4 Uhr, werden deshalb alle Lichtsignale ausgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen ist in dieser Nacht auf allen Zufahrten zur Kreuzung jeweils nur eine Fahrspur frei.

Für Fahrradfahrer ergeben sich aus der Neugestaltung Vorzüge. Autofahrer müssen hingegen künftig auf zwei Spuren verzichten. Das gesamte Bauprojekt kostete knapp 100 000 Euro.