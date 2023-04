﻿Kiel-Kronsburg: Auto rammt Poller und kippt um

Burger und Bier, Kaffee und Kuchen

160 Plätze an der Kiellinie: Donnerstag öffnet Kiels neuer XXL-Biergarten

Diese Nachricht dürfte Welle machen: Ab Donnerstag hat Kiel einen neuen XXL-Biergarten. Mit über 160 direkt an der Kiellinie gelegenen Plätzen macht er am Meer der Forstbaumschule Konkurrenz. Wer dahintersteckt – und was den Gästen geboten wird.