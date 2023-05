Kiel kulinarisch: Der rätselhafte Guide Google

Liebe Leserinnen und Leser,

als wir vor anderthalb Jahren unsere Restaurantkritik-Reihe „Lokalzeit“ konzipierten, haben wir uns bewusst dafür entschieden, die von mir getesteten Restaurants nicht mit einer Endnote zu bewerten. Denn der dabei gespannte Bogen reicht vom Alltags- bis zum Spitzenrestaurant. Ein Raster zu finden, in dem dies fair abgebildet wird – unmöglich.

Aber ich weiß natürlich, dass der heute einflussreichste Restaurantführer der Welt mit genau so einem Universalsystem arbeitet. Es ist der Guide Google, dessen Bewertungen jedermann und jederfrau sofort ins Auge springen, wenn sie über die Suchmaschine ein Restaurant finden. Aus Neugier habe ich mir einmal den Spaß gemacht, eine Top Ten für Kiel zu erstellen. Dass dieser Artikel mittlerweile weit über 20 000 Aufrufe erzielt hat, spricht für sich.

Mindestens ebenso aufschlussreich aber war für mich die Nachricht, die ich daraufhin von Jessica Froese und Sonja Lugowski erhielt, den Inhaberinnen des Kieler Restaurants Donnerlüttchen, das in dem Ranking den ersten Platz belegt. Sie würden sich sehr über das gute Abschneiden freuen. Allerdings habe es in ihren Bewertungen vor einiger Zeit eine ganze Reihe automatisierter Rezensionen gegeben, „die von unbekannten Menschen abgegeben wurden, die wir nicht kennen und die sicher nicht bei uns zu Gast waren“.

Die Vermutung der Gastronominnen: „Wahrscheinlich ein Bot.“ Dafür spricht auch, dass es sich bei den betreffenden, durchweg positiven Kritiken vor allem um fremdsprachige Rezensionen handelt, die inhaltlich auffallend allgemein gehalten sind. Jessica und Sonja haben versucht, sich von den falschen Lorbeeren zu befreien: „Diese Rezensionen haben wir alle bei Google als Spam gemeldet, Google kontaktiert und mehrfach Nachfragen geschickt. Sie wurden aber nicht entfernt.“

Hätte das Unternehmen dies getan, wäre dem Donnerlüttchen der Spitzenplatz trotzdem sicher gewesen. Nichtsdestotrotz zeigt der beschriebene Fall, wie leicht sich die Google-Bewertungen manipulieren lassen. Ich selbst fühlte mich vor diesem Hintergrund bei meinem aktuellen Lokalzeit-Besuch der Fischküche Laboe in meiner Arbeit bestärkt. Zwar habe ich für meine Rezension „nur“ zweimal dort gegessen und kann es dementsprechend nicht mit den knapp 5000 Fischküchen-Rezensenten bei Google aufnehmen. Aber dafür bin ich wirklich da gewesen.

Herzlichst, Ihr

Oliver Stenzel,

Gastro-Reporter

Neueröffnung

Im März verlor Kiels einziges Sternerestaurant die begehrte Auszeichnung des Guide Michelin. Seit April steht im Ahlmanns mit Lasse Knickrehm ein neuer Küchenchef am Herd, der den Stern über dem Kieler Kaufmann wieder aufgehen lassen will. Vor der offiziellen Wiedereröffnung habe ich das Ahlmanns besucht und Knickrehms erstes Menü probiert. Mein Eindruck: Hier kocht ein Chef mit Sinn und Verstand, der über hinreichendes Talent verfügt, auch Tester zu überzeugen.

Frag' den Stenzel

Wo bekommt man in Kiel noch eine ganze Scholle Büsumer Art? Soweit ich auf den Speisekarten sehe, gibt es nur noch Schollen-Filet. Schön auf den Hafen sehen und eine Scholle essen, wie früher bei Petersen in Schilksee, das gibt es nicht mehr. Auch der Seegarten ist nicht mehr. Also, wo gibt es noch eine ganze Scholle?

Marika Eikanberg

Nach langer Recherche kann ich Ihnen zunächst einmal bestätigen, dass Sie mit Ihrer Einschätzung vollkommen richtig liegen. Die ganze Scholle droht auf den Speisekarten der hiesigen Restaurants auszusterben, die Zubereitung mit Krabben nach „Büsumer Art“ ebenfalls. Stattdessen dominiert mittlerweile die „Finkenwerder Art“, also die Zubereitung mit Speck. Allerdings lassen vor allem die Gastronomen, die ohnehin Krabben in ihrem Angebot haben, mit sich reden. So bietet Gosch an der Kiellinie derzeit ganze Schollen an. Auf Nachfrage versicherte man mir, dass man diese dort gegen Aufpreis auch mit Krabben anstelle von Speck zubereiten würde. Wenn Sie für eine gute Scholle auch ins Kieler Umland fahren würden, dann empfehle ich Ihnen das urige Möltenorter Hafenrestaurant Rimo 1. Sein Betreiber Stephan Döring würde Ihnen ebenfalls eine ganze Scholle mit Krabben zubereiten. Da Herr Döring aber grundsätzlich mit Frischfisch arbeitet, bittet er Sie um telefonische Vorbestellung. Und sollte eine Fahrt nach Laboe für Sie nicht zu weit sein, könnten Sie in der dortigen Fischküche am Hafen ebenfalls eine ganze Scholle essen. Regulär wird sie in dem Ostseebad mit Speck serviert. Aber auch dort würde man für Sie eine Ausnahme machen.

Haben auch Sie eine persönliche kulinarische Frage? Gerne beantworte ich sie Ihnen und ziehe dafür bei Bedarf eine Expertin oder einen Experten aus der Region zurate. Schreiben Sie mir an oliver.stenzel@kieler-nachrichten.de

Genuss in der Region

Rezept des Monats

Lauwarmer Orangen-Spargel mit Lachsfilet und Bete-Apfel-Tartar © Quelle: Jan Bracker

Rezept des Monats

von Jan Bracker, Geschmaxpiraten in Flintbek und Rendsburg

Lauwarmer Orangen-Spargel mit Lachsfilet und Bete-Apfel-Tatar





Zutaten für 4 Personen





Der Spargel:

1,5 kg Spargel

Orangenzeste

Salz, Pfeffer, Zucker

Olivenöl

Spargel schälen, mit etwas Orangenzeste, Salz, Pfeffer, Zucker und Olivenöl fest vakuumieren.

Im Dämpfer für circa 20 Minuten bei 90 °C dämpfen (je nach Dicke der Stangen).





Das Bete-Apfel-Tatar:

2 Knollen Rote Bete

Salz, Pfeffer, Kümmel, Chili-Flocken

Olivenöl

2 Äpfel (Granny Smith)

Essig

Die Rote Bete zusammen mit Salz, Pfeffer, Kümmel, Chili-Flocken und Olivenöl in Alufolie einwickeln und im Ofen bei 180 °C für circa 25 Minuten backen. Aus der Folie holen und die Haut abziehen.

Bete und Äpfel in kleine Würfel schneiden, mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl ein „Tatar“ herstellen.





Das „Tüdelüt“:

6 Tomaten

2 Orangen

Die Tomaten einritzen, blanchieren, in Eiswasser abschrecken und die Haut abziehen. Dann entkernen und aus dem Fleisch kleine Spalten schneiden. Orangen schälen und die Filets herausschneiden.

Der Lachs:

4 Stücke Lachsfilet, circa 200 g

Salz, Pfeffer

Lachs mit Salz und Pfeffer würzen, auf der Hautseite knusprig braten, dann gegebenenfalls kurz im Ofen zu Ende garen.





… und nu alles zusammen:

1 Orange

1 EL Senf

Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zucker

Bärlauch

Den Spargel aus dem Vakuumbeutel holen.

Aus dem Spargelsud mit dem Saft einer Orange, 1 EL Senf, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zucker eine Vinaigrette herstellen.

Tomaten- und Orangenfilets mit fein geschnittenem Bärlauch vermengen.

Das Ganze wie auf dem Foto auf Tellern anrichten, Spargelstangen, den Lachs und das Tatar dazugeben – und bei bestem Wetter und guter Laune genießen.

Wer mag, kann gerne ein Baguette oder eine Ofenkartoffel dazu reichen – damit auch bloß nichts von der Soße verloren geht!

