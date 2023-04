Kiel kulinarisch: Dunkelheit am Sternenhimmel

Die Inspektoren des Guide Michelin haben in Kiel diese Woche einen Stern untergehen lassen. Im Newsletter geht es unter anderem um die Frage, ob das gerechtfertigt ist. Ein Gang zu Kiels neuem XXL-Biergarten könnte dagegen klären, wem an der Kiellinie die goldene Pommesgabel gebührt. Und die Schokodeern Lydia Rahaus liefert ein geniales Rezept für die Ostertage.

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie es gemerkt? Seit Dienstag ist der Himmel über Kiel ein bisschen dunkler. Denn die Stadt hat ihren ersten und bislang einzigen Michelin-Stern verloren. Er strahlte seit 2016 über dem Restaurant Ahlmanns im Kieler Kaufmann. Doch dort ist schon seit Sommer vergangenen Jahres die Küche kalt. Den Inspektoren des Guide Michelin blieb also keine andere Wahl.

Allerdings: Statt ihn gleich ganz untergehen zu lassen, hätten sie ihn aus meiner Sicht auch einfach verschieben können. Denn das im vergangenen Jahr eröffnete Restaurant Kos in Hassee hat sich bei all meinen bisherigen Besuchen als hochgradig sternwürdig gezeigt.

Ich kann Ihnen viel erzählen? Dann ergänzend eine kleine Gastrogeschichte ganz unter uns: Vergangene Woche war Christian Lohse im Land, der zu Deutschlands besten Köchen zählt. Neuerdings verkauft er auch Soßen und besuchte in dieser Mission die hiesigen Citti-Märkte. Während seines Aufenthalts aß er aus Begeisterung gleich zweimal im Kos und gratulierte Küchenchef Julian Richert schon vorweg zum ersten Stern. Als dieser ihm sagte, dass er leider nicht zur Verleihungszeremonie eingeladen worden sei, wollte sich Lohse höchstpersönlich beim Michelin beschweren.

Ob er es tatsächlich gemacht hat, ist nicht überliefert. Aber warum nicht einmal auf das Urteil der Köche hören? Ich habe mir das zu Herzen genommen – und Kiels allerersten Sternekoch Mathias Apelt gefragt, wo er in unserer Stadt eigentlich gerne essen geht. Die Empfehlungen des Flygge-Chefs haben mich auch deswegen überzeugt, weil unter ihnen eine richtig gute Handpizza ist.

Apropos: Vielleicht machen Sie in diesen Tagen einen Osterspaziergang an der Kiellinie. Dann könnten Sie dort selbst zum Streetfood-Tester werden, indem sie den neuen XXL-Biergarten besuchen, den John‘s Burgers, die Lille-Brauerei und das Restaurant Donnerlüttchen neuerdings auf dem Areal der Seeburg betreiben. Ein paar Schritte weiter bietet die Frittenkombüse des von Nico Mordhorst seit Kurzem im Alleingang betriebenen Bootshauses ebenfalls hochwertiges Fastfood. Ein direkter Vergleich könnte die Frage klären, wem auf dieser Meile nicht gleich ein Stern, aber vielleicht die goldene Pommesgabel gebührt.

Natürlich habe ich nicht vergessen, dass dieser Newsletter mitten in der Karwoche erscheint. Nachdem ich kürzlich schon Pierre Binder vom Restaurant Fischers Fritz ein paar hervorragende Tipps für einen Osterbrunch entlocken konnte, habe ich für die April-Ausgabe von „Kiel kulinarisch“ Lydia Rahaus, die Schokodeern, um ein österliches Backrezept gebeten. Das Ergebnis, das sie weiter unten finden, macht dem viel bemühten Prädikat „einfach, aber genial“ alle Ehre.

Herzlichst, Ihr

Oliver Stenzel,

Gastro-Reporter

Neueröffnung

Eigentlich wollte Arne Linke im Restaurant Ahlmanns den zweiten Michelin-Stern über dem Kieler Kaufmann aufgehen lassen. Doch dann gab es Zoff in dem Traditionshotel - und der Spitzenkoch wechselte in den Altenhofer Golf-Club. Hier konzentriert er sich nun auf Schnitzel und Käsekuchen. Das Ergebnis hat mich bei meinem Besuch umso mehr beeindruckt.

Schließung

Ironie des Schicksals: Im letzten Newsletter habe ich über die Neueröffnung des Soto‘s Marktcafé am Blücherplatz berichtet. Einen Monat später muss ich die Schließung der Soto‘s Tapas-Bar im Knooper Weg ankündigen. Mich hat das unerwartete Aus für die seit 13 Jahren im Viertel etablierte Bar genauso schockiert wie die Betreiberinnen.

Frag' den Stenzel

Ich habe den Eindruck, dass es in Kiel keine richtige Barszene gibt. Können Sie Orte in der Stadt empfehlen, wo man am Abend gut einen Cocktail trinken kann?

Eine Leserin aus Kiel

Ich würde Ihrer Einschätzung insofern zustimmen, als sich Kiel bei diesem Thema nicht mit Metropolen wie Hamburg vergleichen lässt, wo es mit dem Le Lion sogar eine Bar von Weltruf gibt. Aber einen amtlichen Gin Basil Smash, der der Legende nach im Le Lion erfunden wurde, bekommen Sie an guten Tagen auch im Moralist in der Holtenauer Straße. Der Moralist ist für mich die „barigste“ Bar der Stadt in dem Sinne, dass man der Welt hier auch ein Stück abhandenkommen kann. Mitunter geht es darin zu später Stunde ziemlich rund. In der Schönwettersaison ist das Deck 8 im Kieler Atlantic Hotel mit seiner Dachterrasse konkurrenzlos. Ist es kälter, atmet man drinnen allerdings auch die Corporate Identity einer großen Hotelkette ein. Es gab eine Ära, in der Hotelbars ganz unverwechselbare Orte waren: In der herrlich patinierten Backbord-Bar im Maritim können Sie ihr noch begegnen.

Haben auch Sie eine persönliche kulinarische Frage? Gerne beantworte ich sie Ihnen und ziehe dafür bei Bedarf eine Expertin oder einen Experten aus der Region zurate. Schreiben Sie mir an oliver.stenzel@kieler-nachrichten.de

Genuss in der Region

Der Rezept-Tipp von Lydia Rahaus: Orangen-Ostergebäck © Quelle: Lydia Rahaus

Rezept des Monats

von Lydia Rahaus, Konditorei Schokodeern in Kiel

Österliches Orangen-Buttergebäck





Zutaten

300 g Butter

150 g Puderzucker

1 Ei

Prise Salz

Mark einer halben Vanilleschote

1 Orange (ungespritzt)

470 g Mehl (Type 405)

etwas Zitrone, abgerieben





Zubereitung

Aus den Zutaten einen Mürbeteig herstellen. Dafür die kalte Butter mit dem Puderzucker, dem Ei, dem Salz, dem Mark der halben Vanilleschote, der Schale der abgeriebenen Orange und dem Zitronenabrieb grob verkneten. Zum Schluss das Mehl flott unterkneten.

Den Mürbeteig ausrollen und nach Belieben mit österlichen Ausstechern ausstechen. Ein Rollholz mit österlichen Motiven wirkt besonders schön.

Das Buttergebäck bei 180 °C Ober-/Unterhitze circa 15 bis 20 Minuten goldgelb backen.

Viel Freude wünscht die Schokodeern.





