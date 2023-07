Kiel kulinarisch: Jedes Eis hat seinen Preis

Liebe Leserinnen und Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

gefühlt war es schon vor den Teuerungswellen so: Lobte man sommers eine Eisdiele, fand sich sofort jemand, der den aktuellen Kugelpreis überhöht fand. Doch, und auch das war schon immer so: Kugel ist nicht gleich Kugel. Aus diesem Grund habe ich mich zum Saisonauftakt mit meiner Kollegin Kerstin Tietgen auf Tour begeben – und nachgewogen. Unsere weit in den Nachkommastellenbereich reichende Suche nach Kiels bestem Eis-Leistungs-Verhältnis mag Nichtbesitzern einer Feinwaage spleenig vorkommen. Andererseits: Die ehemalige Mitarbeiterin einer bekannten Kieler Eisdiele berichtete in den sozialen Medien prompt, wie man dort kleine Kugeln groß aussehen lässt. Der Trick: Je zierlicher die Eiskelle, desto stattlicher wirken die Kugeln.

„Und die Qualität?“, höre ich Sie fragen. Größe ist schließlich nicht alles. Obwohl oder gerade weil das stimmt, war ich selbst überrascht, dass in unserer Top Ten gleich mehrere Eisdielen auf den vorderen Plätzen zu finden sind, die Wert auf gute Zutaten legen.

Apropos: Die Produktqualitäten des Fine-Dining-Restaurants Kos stehen aus meiner Sicht außer Frage. Aber eine Kollegin, die sich fleischlos ernährt, findet es ungerecht, dass dort das vegetarische Menü genauso viel kostet wie das mit Fisch und Fleisch. Als jemand, der Feinwaagen in Eisdielen schmuggelt, muss ich diese Meinung natürlich ernst nehmen. Der Feinschmecker in mir gibt aber zu bedenken, dass hinter einem wirklich guten vegetarischen Menü vielleicht kein unglaublicher Wareneinsatz, aber ein unglaublicher Aufwand steckt. Ich verweise in diesem Zusammenhang diplomatisch auf den renommierten Restaurantführer Gault&Millau, der das Kos in seiner aktuellen Ausgabe erstmals auszeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem anderen bekannten Fine-Dining-Restaurant ist man kürzlich dazu übergegangen, für das bisher kostenlos servierte Brot einen nicht unerheblichen Betrag zu verlangen. Umso erleichterter war ich, dass ich bei meinen Testbesuchen im Kieler Lokal Längengrad weiterhin Brot und Pesto aufs Haus bekam. Kleiner Spartipp von mir: Wenn man dort das Steak bestellt, was ich empfehlen würde, könnte das Brot sogar die Kohlenhydratbeilage ersetzen. Die muss hier nämlich extra geordert und bezahlt werden.

Last but not least: Vom 13. bis 16. Juli findet in Haithabu wieder der Sommermarkt statt - eine der wichtigsten Veranstaltungen des dortigen Wikingermuseums. Dort befindet sich auch Odins Haithabu, das Restaurant des Feinheimisch-Vorsitzenden Oliver Firla. Aus diesem Anlass habe ich ihn um ein Rezept gebeten, das Appetit auf mehr macht. Ob Sie Odins Hähnchen zu Hause zubereiten oder vor Ort genießen, bleibt Ihnen überlassen.

Herzlichst, Ihr

Oliver Stenzel,

Gastro-Reporter

Neueröffnung

Erinnern Sie sich noch an das Maratea - den Edel-Italiener an der Dänischen Straße, der 2022 mit viel Glamour und Blattgold eröffnete und dann schnell unter einem Schuldenberg verschwand? Jetzt ist wieder Leben in den äußerlich unveränderten Gastraum eingezogen. Ich habe mit den neuen Betreibern gesprochen. Und bei der Gelegenheit auch recherchiert, was aus ihren Vorgängern geworden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schließung

Kiels derzeit traurigste Gastromeile befindet sich am Ende des Knooper Wegs: Die dortige Tapas-Bar Soto‘s und der dazugehörige Feinkostladen haben nach der überraschenden Kündigung durch den Vermieter für immer ihre Pforten geschlossen. Die große und die kleine Heike, wie die beiden Betreiberinnen liebevoll im Kiez genannt werden, machen zum Glück an anderer Stelle weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frag‘ den Stenzel

Über viele Jahre habe ich nahezu täglich den Kielometer.de aufgerufen. Lange Zeit konnte man dort Informationen über neue Restaurants finden, Frühstückslokale entdecken, und vieles mehr. Seit einigen Wochen zeigt der Link auf eine Werbeseite. Ist der Kielometer sang- und klanglos verschwunden? Gibt es einen Nachruf? Vielleicht können Sie das recherchieren. Wer sonst?!

Svenja Kühnke

Tatsächlich war Kielometer.de eine der ersten Plattformen, die das gastronomische Angebot Kiels in der damals noch jungen Welt des Internets gebündelt darstellte. Die Vergangenheitsform lässt erahnen, dass Sie mit Ihrer Vermutung richtig liegen: Kielometer ist vor kurzem sang- und klanglos verschwunden. Um Ihre Frage zu beantworten, habe ich mit Usche Welker gesprochen, die Kielometer vor zwanzig Jahren ins Leben gerufen und bis zuletzt am Leben erhalten hat. Das Geschäftsmodell, so erzählte mir Frau Welker, sei in all den Jahren gleich geblieben: Die Gastronomiebetriebe zahlten eine Gebühr für den Eintrag, ebenso für seine Aktualisierung. Das habe lange gut funktioniert, in den letzten Jahren aber immer weniger. Deshalb hat die Kieler Agentur Wigital, für die Usche Welker arbeitet, Kielometer schließlich vom Netz genommen. Schade, da stimme ich Ihnen zu - und erlaube mir den dezenten Hinweis auf unsere Rubrik Restaurants in Kiel, in der Sie alle kulinarischen Artikel der Kieler Nachrichten gebündelt finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haben auch Sie eine persönliche kulinarische Frage? Gerne beantworte ich sie Ihnen und ziehe dafür bei Bedarf eine Expertin oder einen Experten aus der Region zurate. Schreiben Sie mir an oliver.stenzel@kieler-nachrichten.de

Genuss in der Region

Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rezept des Monats

von Oliver Firla, Odins Haithabu in Busdorf

Odins Hähnchen

Odins Hähnchen: saftige Hähnchenbrust mit Zucchini-Zwiebel-Gemüse und Petersilien-Pesto. © Quelle: Odins Haithabu

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zutaten für 2 Personen:

Hähnchen

Rapsöl zum Braten

2 Hähnchenbrüste

Salz, Pfeffer

2 Zehen Knoblauch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rosmarin, Thymian

Butter





Pesto

1/2 Bund glatte Petersilie

2 El geröstete Sonnenblumenkerne

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

50ml Rapsöl

Saft einer 1/4 Zitrone

Salz





Gemüse

1 Zucchini

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1 Rote Zwiebel

Rapsöl zum Braten

2 Zehen Knoblauch

Rosmarin

10 Cherry-Strauchtomaten





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zubereitung:

Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Den Backofen auf 80 Grad vorheizen. Die Hähnchenbrüste unter kaltem Wasser abspülen und auf Küchenpapier trockentupfen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Hähnchenbrüste mit der Hautseite nach unten in die heiße Pfanne legen. Wenn die Haut goldbraun ist, das Fleisch mit der Hautseite nach oben in eine feuerfeste Form legen. Knoblauch, Rosmarin und Thymian nach Geschmack zugeben. Im Ofen bei 80 Grad circa 20 Minuten garen.

In der Zwischenzeit Petersilie, Sonnenblumenkerne, Rapsöl und Zitronensaft mit einer Prise Salz mixen, bis alles fein ist.

Die Zucchini waschen, vierteln und in Rauten schneiden. Eine rote Zwiebel schälen, halbieren und in Spalten schneiden. Eine Pfanne mit Rapsöl erhitzen. Zucchini und Zwiebel darin anbraten. Knoblauch und Rosmarin zugeben. Zum Schluss die gewaschenen Kirschtomaten dazugeben.

Die Hähnchenbrüste mit Butter und den Kräutern in einer heißen Pfanne nochmals anbraten, abtupfen und mit dem Zucchinigemüse und dem Pesto servieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN