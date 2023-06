Kiel kulinarisch: Sehnsucht nach einem grünen Teller

Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich achte ich bei meinen Restaurantbesuchen immer auf Ausgewogenheit. Aber als ich neulich das Haveli in der Holtenauer Straße testete, habe ich nicht aufgepasst. Aufgefallen ist mir das erst, als die Kritik schon fertig war. Tatsächlich habe ich bei meinen beiden Besuchen ausschließlich vegetarische Gerichte bestellt. Selbst auf dem Mumbai-Burger war kein Fleisch, obwohl es in dem von Amin Bhinder betriebenen indischen Restaurant davon reichlich gibt. Doch die vegetarischen Gerichte sind hier so überzeugend, dass man nicht mehr an Fleisch denkt – vielleicht, weil pflanzliche Kost in Indien seit jeher eine große Rolle spielt.

Natürlich gibt es auch in vielen anderen Kieler Restaurants gute vegetarische Gerichte. Aber so wie die Gastronominnen und Gastronomen ihre fleischfernen Gäste früher mit Pasta und Quiche abspeisten, setzen sie heute verstärkt auf das Baukastensystem: Die Fleischkomponente des Tellers wird bei Bedarf einfach durch ein vegetarisches Element ersetzt. So richtig rund sind die Ergebnisse selten.

Auch die immer besser werdenden Imitationen machen wenig Spaß: Manchmal kehre ich in der Mittagspause bei Dean & David am Bootshafen ein. Da kann man beim Curry statt einiger Zeit das echte Huhn durch „planted Chicken“ ersetzen. Der Geschmack von preiswertem Hühnerfleisch ist hier gar nicht so schlecht getroffen. Aber erstens kommt man sich beim Verzehr wie ein Heroinabhängiger auf Methadon vor. Und zweitens: Schmeckt preiswertes Hühnerfleisch besser, wenn es nicht von echten Hühnern stammt?

Es ist erstaunlich: Wer Sehnsucht nach einem kulinarisch intelligenten grünen Teller hat, muss in Kiel lange suchen.

Apropos kulinarische Intelligenz: Diese spielt auf der bald beginnenden Kieler Woche erfahrungsgemäß eine eher untergeordnete Rolle. Damit Sie nicht ganz ohne sie auskommen müssen, habe ich für diesen Newsletter Teika Feyen von der Moralist-Bar gebeten, einen zeitgemäßen Kieler-Woche-Cocktail zu kreieren. Ihre Mixkünste haben Teika bereits ins renommierte Falstaff-Magazin gebracht. Ihr Rezept, das mit Zutaten wie Aquavit und Meerrettich auf nordische Weise klare Kante zeigt, finden Sie weiter unten.

In diesem Sinne: Cheers und Leinen los!

Herzlichst, Ihr

Oliver Stenzel,

Gastro-Reporter

Neueröffnung

Eigentlich wollten Maaiken Fonck und Ibrahim Hamada nach der kräftezehrenden Eröffnung ihres Cafés Ins Blaue am Kieler Lessingplatz so bald kein neues gastronomisches Projekt angehen. Aber genau genommen sagt das Paar, das in Kiel bereits die Cafés Resonanz, Bakeliet und Bornhorst Aan Tafel betreibt, dies nach jeder Neueröffnung – und kann es dann doch nicht lassen. Die kleine Schneckerei, die Fonck und Hamada jetzt in direkter Nähe der Waldorfschule betreiben, dürfte auch ein Hotspot für die drei Töchter des Paares werden, die hier zur Schule gehen. Dass man in dem Café nicht nur Backwaren, sondern auch Wachsmaler bekommt, versteht sich von selbst.

Schließung

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mir der damalige Feinheimisch-Vorsitzende Maximilian Bruhn Anfang der Zehnerjahre von der Idee seines 2011 eröffneten Feinkost-Imbisses Extrawürste 56 berichtete. Ein auf hochwertige Currywürste spezialisierter Imbiss ohne Fritteuse schien damals kein schlechter Gedanke. Im Jahre 2023 allerdings hat der allgegenwärtige Burger der Wurst lange den Rang abgelaufen. Jetzt hat der Imbiss, der in den vergangenen Jahren von Uwe Wiethaup geführt wurde, seine Türen geschlossen. Ich habe bei meinen Recherchen zum Thema unter anderem mit einem langjährigen Mitarbeiter und dem Insolvenzanwalt gesprochen. Und mit dem neuen Inhaber. Wenn Sie das Intro dieses Newsletters gelesen haben, kennen Sie ihn schon.

Frag' den Stenzel

Wo bekommt man nach der Oper, also gegen 22.30 oder 23.00 Uhr, in Kiel noch etwas zu essen? Im Optimalfall natürlich in der Nähe des Opernhauses, sodass man nicht mehr fahren muss.

Klaus G. Schmidt

Dass Ihre Frage mehr als berechtigt ist, belegt die Reaktion meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturredaktion, an die ich sie zunächst weitergereicht habe. Die gehen im Opernhaus abendlich ein und aus. Doch eine echte Empfehlung hatte niemand parat. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und würde Ihnen zunächst einmal das Restaurant Konak in der Bergstraße 26 ans Herz legen, in dem es eine solide türkische Küche gibt. In dessen Gastraum können Sie bis 23.30 Uhr speisen – und auf Nachfrage sagte mir der Inhaber, dass man es so genau mit der Zeit nicht nehme. Ein weiterer Tipp: In Steinwurfweite zu Konak befindet sich in der Brunswiker Straße 54 die Tapas-Bar La Bodega del Sol. Deren Küche hat zwar offiziell nur bis 22 Uhr geöffnet. Aber wenn Sie Ihr Kommen vorher ankündigen würden, wäre man dort bereit, etwas vorzubereiten, das sie zu späterer Stunde verzehren können. Der Hinweg zu beiden Locations führt natürlich durch Kiels kleines Disco-Viertel, in dem es am Wochenende auch mal etwas höher hergeht. Aber zumindest nach einer modernen Inszenierung könnte das ja sogar ganz stimmig sein.

Haben auch Sie eine persönliche kulinarische Frage? Gerne beantworte ich sie Ihnen und ziehe dafür bei Bedarf eine Expertin oder einen Experten aus der Region zurate. Schreiben Sie mir an oliver.stenzel@kieler-nachrichten.de

Genuss in der Region

Rezept des Monats

von Teika Feyen, Moralist-Bar in Kiel

Kieler-Woche-Cocktail „Radish Riptide“

Moralist-Bartenderin Teika Feyen zeigt bei ihrem Kieler-Woche-Cocktail ein Faible für nordische Klarheit. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Zutaten:

4 cl Aquavit

1 cl Gurkensirup

2 cl frischer Zitronensaft

1/2 Barlöffel Tafel- oder Sahne-Meerrettich

6 cl Ginger Beer





Zubereitung:

Aquavit, Gurkensirup, Zitronensaft und Meerrettich in einem Shaker miteinander vermischen und durch ein feines Sieb abseihen. Mit dem Ginger Beer aufgießen und mit Eiswürfeln servieren.

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

KN