﻿Piotr Nathans Signal als Blickfang an der Bahnhofstraße

Kiel. Nicht zu übersehen ist das neue Kunstwerk an der Kieler Bahnhofstraße: Am weißen Lagerhaus der Firma CityBox24 erstreckt sich das bunte Fassadenbild über Eck in 41 Meter Breite und 13 Meter Höhe. „Signal – auf einmal hatte ich einen Schuss in der Milchkanne“ ist es betitelt.

Piotr Nathan, seit 2006 Professor an der Muthesius Kunsthochschule, hatte mit der Arbeit vor fünf Jahren den städtischen Wettbewerb für ein Fassadenbild zum 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstands von 1918 am Iltisbunker gewonnen. Sein jenseits damaliger Aktualität letztlich zeitloser Entwurf zeigt ein großes aufgeschlagenes Buch, Zeitzeugenberichte von 1918 und Collagen auch von Kindern aus Gaarden.

Arbeit zum Matrosenaufstand 1908 war eigentlich für den Iltisbunker geplant

Weil Nathans Arbeit aus Denkmalschutzgründen die verwitterte Wandmalerei „Revolution und Krieg“ von Shahin Charmi am Iltisbunker letztlich doch nicht ersetzen durfte, ist es nun in abgewandelter Form für drei Jahre am Gebäude Bahnhofstraße 37 zu sehen. Womöglich wird es dann durch andere großformatige Kunstprojekte ersetzt.

Das Kunstwerk besteht aus 320 quadratischen Feldern, dafür haben 225 Personen in Deutschland und Polen jeweils einen kleinen Teil des Entwurfs abgemalt. Am Sonntag, 7. Mai, wird es vor Ort öffentlich präsentiert – Bürgermeisterin Renate Treutel und Christian Feege, Inhaber von CityBox24, begrüßen die Gäste, bevor Piotr Nathan und Peter Kruska, Vorsitzender des Kieler Kunstbeirats, über die Entstehung und Gestaltung des neuen Signals sprechen, dessen Realisierung knapp 90 000 Euro gekostet hat. bkm