﻿Qingdao: Kiel legt geplante Städtepartnerschaft auf Eis

Kiel. Die Landeshauptstadt Kiel legt die geplante Städtepartnerschaft zu Qingdao in China nach Monaten der Kritik und der Diskussionen auf Eis. Das habe der zuständige Arbeitskreis entschieden, schreibt Stadtpräsidentin Bettina Aust (Grüne) in einer Geschäftlichen Mitteilung an die Ratsversammlung, die am Donnerstag, 21. September, stattfindet. CDU und FDP reicht das jedoch nicht aus.

„Nach intensiver Beratung im Arbeitskreis Städtepartnerschaften teile ich mit, dass die Landeshauptstadt Kiel bis auf Weiteres Abstand von einer Vertiefung der Freundschaft mit der chinesischen Stadt Qingdao nimmt“, so Aust. Damit werde die Anbahnung einer offiziellen Städtepartnerschaft „vorerst ausgesetzt“. Bei der bisherigen Freundschaft soll es jedoch bleiben.

Statt Qingdao haben Hatay und Brest in Kiel Priorität

„Die seit vielen Jahren etablierten Segelaustausche werden fortgesetzt. Zum gegebenen Zeitpunkt soll die Zusammenarbeit mit Qingdao erneut evaluiert werden“, schreibt die Stadtpräsidentin. Ihr Büro konzentriere sich in den kommenden Monaten „auf ausgewählte Partnerstädte wie das schwer zerstörte Hatay und die Stadt Brest, mit der 2024 das 60. Jubiläum begangen wird“. Priorität soll zudem der Aufbau der Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Cherson haben.

Auch ein Prüfprozess für eine Partnerschaft mit einer israelischen Stadt, wie Mitte Juli vom Rat beschlossen, werde angestoßen, heißt es abschließend. Mit der Entscheidung nimmt die Debatte um die Städtepartnerschaft mit Qingdao aber noch immer kein Ende. Es reiche nicht aus, die „beschlossene Anbahnung einer Partnerschaft vorerst auszusetzen“, sagt Antonia Grage, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion.

CDU und FDP: Auch künftig keine Städtepartnerschaft zu Qingdao

Deshalb beantragt sie zusammen mit der FDP in der kommenden Ratsversammlung, „die Planungen für eine Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Qingdao endgültig zu beenden. Jetzt ist die Zeit, eine mutige und konsequente Entscheidung zu treffen und auch der Stadtverwaltung rechtliche Sicherheit zu geben“, so Grage. Unter anderem das Institut für Sicherheitspolitik in Kiel (ISPK) hatte massive Bedenken vorgebracht.

Eine Städtepartnerschaft erleichtere es China, in Kieler Militär- und Wissenschaftseinrichtungen zu spionieren, hieß es. Grüne und SPD hielten lange an dem im März getroffenen Ratsbeschluss fest. Vor zwei Monaten gaben sie ihren Widerstand jedoch auf.

