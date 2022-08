﻿Kiel: Linie 60S entfällt auch nach den Sommerferien

Ein Schnellbus der Linie 60S der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) passiert die Fachhochschule Kiel kurz nach Abfahrt von der Haltestelle Schwentinestraße in Neumühlen-Dietrichsdorf.

Kiel. Aufgrund der angespannten Personalsituation muss die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) die Linie 60S auch in den kommenden Wochen ausfallen lassen. Die Linie, die vom Botanischen Garten über die Universität und den Hauptbahnhof zur Fachhochschule führt, wird vorwiegend von Studierenden genutzt.

Eine Vielzahl von pandemiebedingten Krankheitsfällen sorgte schon in den vergangenen Wochen für den Ausfall der Linie. Die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs ist nun für den 10. Oktober angedacht, da an dem Tag auch das Wintersemester an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) startet.

Schulbusse werden ausgeweitet

Zu einer Erweiterung des Fahrangebotes kommt es ab Montag hingegen bei häufig genutzten Schulbuslinien. Um die stark besuchte Linie 14, die von Mettenhof nach Heikendorf fährt, zu entlasten, gibt es nun eine zusätzliche Fahrt um 13.07 Uhr. Der neue Ersatzbus mit dem Ziel Hauptbahnhof hält direkt an der Haltestelle vor dem Gymnasium.

Bis zum Hauptbahnhof wird ab nun auch die Linie 30E fahren, die um diese Station verlängert wird. Des Weiteren dürfen sich Fahrgäste aus Wellsee mit dem Ziel Rönne über etwas mehr Umsteigezeit freuen: Die Linie 45E fährt von nun an um 13.12 Uhr, drei Minuten früher als zuvor, damit der Anschlussbus sicher erreicht werden kann.

Von Tobias Hollenbach