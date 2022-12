﻿Linienbusse fahren wieder über die Prinz-Heinrich-Brücke

Unfall in Flintbek: Autofahrer streift Fußgänger und begeht Fahrerflucht

Ein Fußgänger hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am 22. November in Flintbek leicht verletzt. Der Autofahrer hatte ihn an der Kreuzung zwischen Lassenweg und Brückenstraße mit der Stoßstange berührt, hielt aber nicht an. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls.