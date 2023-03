Elfjährige wird in Kiel vermisst: Wer hat Emily gesehen?

In Kiel wird eine Elfjährige vermisst: Emily M. wurde zuletzt am Freitagmittag in Hassee gesehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Eine Personenbeschreibung und ein Foto der Vermissten finden Sie im Artikel.

Kiel. In Kiel wird die elf Jahre alte Emily M. vermisst. Laut der Polizei wurde das Mädchen zuletzt Freitagmittag, 24. März, in Hassee gesehen. An möglichen Aufenthaltsorten in der Kieler Innenstadt, dem Ostufer sowie in Heikendorf oder Emkendorf konnte sie bislang nicht angetroffen werden. Auch weitere Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, so die Polizei. Eine Straftat dürfte nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen.

Quelle: Seit Freitag, 24. März, wird die elf Jahre alte Emily M. in Kiel vermisst. Mit diesem Foto sucht die Polizei öffentlich nach ihr. © Quelle: Polizeidirektion Kiel

Emily ist etwa 1,40 Meter groß, schlank und trägt schulterlanges schwarzes Haar. Sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer dunklen Daunenjacke, einem grauen Oberteil und einer blauen Jeans bekleidet. Auffällig dürfte sein, dass die Bekleidung deutlich zu groß wirkt, heißt es von der Polizei.

Wer Emily gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0431 1603333 mit der Kieler Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren.