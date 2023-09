Kiel: Mann in geklautem Auto will bei Polizei-Kontrolle an Crack-Pfeife ziehen

Kiel. Die Polizei hat Sonntagnacht einen 42-jährigen Mann festgenommen, der in einem gestohlenen Auto in der Elisabethstraße in Kiel unterwegs war. Die Fahrt mit dem gestohlenen Auto könnte mit einem Einbruch in Zusammenhang stehen, so die Polizei. Der Mann habe unter Drogeneinfluss gestanden.

Als der Fahrer des Renault Twingos gegen Mitternacht einen parkenden Wagen in der Elisabethstraße touchierte, um an einem entgegenkommenden Streifenwagen der Polizei vorbeizufahren, kontrollierten die Polizistinnen den Fahrer.

Kiel: Fahrer versucht bei Polizeikontrolle an Crack-Pfeife zu ziehen

Bei der Kontrolle sei den Beamtinnen aufgefallen, dass der Fahrer keinen Führerschein habe und wohl unter Drogeneinfluss gestanden habe. Vor den Polizistinnen soll er versucht haben, an einer Crack-Pfeife zu ziehen.

Darüber hinaus stellten die Polizistinnen fest, dass es sich bei dem Auto um einen gestohlenen Firmenwagen handelte. Unter der Firmenanschrift war ein Einbruch gemeldet worden. Gegen den 42-Jährigen bestand nach Polizeiangaben außerdem ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Einbrüche. Der Untersuchungshaftbefehl wurde am 11. September gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Der Verdächtige wurde nach Polizeiangaben in Gewahrsam genommen. Am Montagmittag sei der Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Richter am Amtsgericht vorgeführt worden. Er verhängte einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den 42-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

