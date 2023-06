﻿Kiel-Mettenhof: Bus-Haltestelle Roskilder Weg wird größer

Mettenhof. Einstimmig und harmonisch, so ist die Wahl des neuen Führungs-Trios im Ortsbeirat Kiel-Mettenhof verlaufen. Für die kommenden fünf Jahre wird Kirsten Voß (SPD) als Vorsitzende die Arbeit in Kiel-Mettenhof leiten und erhält dabei Unterstützung von ihren Stellvertretern Dirk Sicknick (CDU) und Susanne Petersen (Grüne).

Mit Voß bekommt der Ortsbeirat Mettenhof eine neue Vorsitzende, die fest im Stadtteil Kiel-Mettenhof verwurzelt ist. „Ich wohne hier seit 1986. Meine ersten zehn Dienstjahre als Pastorin habe ich ebenfalls in Mettenhof in der Thomas-Kirchengemeinde verbracht“, so die 65-Jährige.

Kiel-Mettenhof: Darum will sich Kirsten Voß kümmern

Inhaltlich möchte sich Voß bei ihrer Arbeit für Kiel-Mettenhof vor allem auf die Kinder und Jugendlichen konzentrieren: „Der Kinderanteil in Mettenhof ist sehr hoch. Deshalb müssen wir uns verstärkt um diese Altersgruppe kümmern.“ Wichtig ist Voß auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Arbeit des Ortsbeirats: „Dass Einwohnerinnen und Einwohner Fragen stellen und Anregungen geben, bleibt der wichtigste Tagesordnungspunkt.“

Bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Kiel-Mettenhof ging es um die geplante Elektrifizierung der Bus-Endhaltestelle „Roskilder Weg“ im Jütlandring. Jens Kruschwitz vom Tiefbauamt und Thomas Mau, Leiter des Bereichs Betrieb und Technik bei der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), stellten das Projekt vor. „Die Mettenhofer kennen die ganze Einrichtung im Prinzip schon, weil sie bereits in der Narvikstraße eine solche Ladeposition haben“, erklärte Kruschwitz.

Bus Kiel-Mettenhof: An der neuen Haltestelle können vier Busse geladen werden

Doch die geplante Anlage wird größer: „Die Bushaltestelle soll am Ende vier Ladepunkte bekommen. In der Narvikstraße können nur zwei Busse geladen werden.“ Damit ist die Bushaltestelle in Zukunft doppelt so lang wie bisher. Kruschwitz war von der neuen Anlage begeistert: „Die Endhaltestelle wird barrierefrei und kann trotzdem unter den vorhandenen Bäumen Platz finden. Es muss voraussichtlich kein Baum dafür gefällt werden. Das wird richtig gut.“

Auch Mau kam ins Schwärmen, als er von der geplanten Elektrifizierung der Bus-Haltestelle Roskilder Weg in Kiel-Mettenhof sprach: „Hier haben wir eine Verbesserung hinsichtlich des Ladearms oben am Bus. Dieser fährt sich in Zukunft langsam hoch und presst sich dann ein. Dadurch entfällt das Anklackgeräusch.“ Somit werde es definitiv keine Lärmbelästigung für die Anwohner geben, so Mau.

Baubeginn für den Umbau der Bushaltestelle Roskilder Weg soll voraussichtlich im März 2024 sein. Kruschwitz rechnet mit einer Bauzeit von vier Monaten. „Wir werden die Bauarbeiten an der Haltestelle mit Arbeiten der Stadtwerke verquicken und auch selbst im Vorwege dort noch den einen oder anderen Kanal sanieren.“ Für den großen grauen Ladecontainer, der zur Infrastruktur der elektrifizierten Bushaltestellen gehört, gibt es eine Gestaltungsidee: „Den wird, wie schon an anderen Stadtteilen, der Kieler Street-Art-Künstler Barry Künzel kreativ gestalten“, so Mau.

