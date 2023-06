﻿Im Lerntreff und Lern-Café sollen Leseschwächen überwunden werden

Mettenhof. Für Menschen, die Lesen können, ist es eine Selbstverständlichkeit, geschriebene Informationen mehr oder weniger im Vorbeigehen aufzunehmen. Doch rund sechs Millionen erwachsene Menschen in Deutschland haben Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Für Kieler mit diesen Problemen will das Grundbildungszentrum der Förde-Volkshochschule (VHS) mit seinem Angebot eine Tür in ein neues Leben aufstoßen. Dazu soll auch der Anfang Juni in Kiel-Mettenhof gestartete Lerntreff mit Lern-Café und kostenlosen Kursen einen Beitrag leisten.

Wichtig ist dabei allen Beteiligten die absolute Offenheit der Angebote. „Zu unserem Lerntreff in Mettenhof kann jeder einfach kommen, ohne sich vorher anzumelden“, sagt Martina Vanicek, Leiterin des Kieler Grundbildungszentrums. Seit drei Wochen laufen die Lerntreff-Kurse im Bürgerhaus Mettenhof und das Lern-Café im Pavillon der Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) in der Vaasastraße 33, die ersten Teilnehmenden haben sich schon eingefunden. „Beim ersten Termin hatten wir nur einen Besucher im Lern-Café. Bei den nächsten Malen wurden es dann immer mehr“, sagt Koordinatorin Andrea Bieberstein.

Hilfe durch Lernbegleitende im Kieler Grundbildungszentrum

Während die Kurse des Lerntreffs sich einmal an Erwachsene richten, die Deutsch als Muttersprache haben und besser lesen und schreiben lernen wollen, und einmal an Erwachsene, die Deutsch als Fremdsprache sprechen und verstehen und sich beim Lesen und Schreiben verbessern wollen, ist das Lern-Café ohne feste Kurse konzipiert. „Man kann einfach vorbeikommen und einen Kaffee oder Tee trinken. Wer möchte, bekommt Hilfe bei persönlichen Dingen, zum Beispiel beim Formular ausfüllen“, sagt Bieberstein. Außerdem finden Interessierte im Lern-Café freundliche Lernbegleitende, die sie beim Lernen mit Lern-Materialien, Lern-Apps, Tablets und andere Medien begleiten.

Unterstützt werden Andrea Bieberstein und ihr Team im Moment von zwei ehrenamtlichen Helferinnen. Christine Boudin und Barbara Sandmann kümmern sich regelmäßig um die Lernwilligen, die zu den Lerntreff-Kursen oder ins Lern-Café kommen. „Sehr gut funktioniert dabei das Tandem-Lernen. Das heißt, dass jeder Lernende eine ehrenamtliche Lernbegleitung als direkten Partner an die Seite gestellt bekomme“, erklärt Barbara Sandmann. Sowohl für Mettenhof als auch für das Lern-Café im Hauptgebäude in der Muhliusstraße sucht die Förde-VHS dringend mehr ehrenamtliche Helfende. „Alle, die mitmachen wollen, sind herzlich willkommen. Gute Deutschkenntnisse sowie Toleranz und Respekt vor anderen Lebensentwürfen sind Voraussetzung“, sagt Martina Vanicek.

Bildungsdezernentin Renate Treutel wünscht sich das Hilfsangebot auch in anderen Stadtteilen in Kiel

Auch die Kieler Bildungsdezernentin Renate Treutel weiß, wie wichtig das Angebot des Grundbildungszentrums in Mettenhof ist: „Hier wird den Menschen geholfen, neues Zutrauen in ihre Fähigkeiten zu gewinnen und aus ihrer möglichen Isolation herauszukommen. Das gilt insbesondere für Menschen mit deutscher Muttersprache, die sich aus Scham oft nicht trauen, Lern-Angebote anzunehmen.“

Deshalb hofft Treutel, dass die Angebote bald auch auf andere Kieler Stadtteile ausgeweitet werden können. Hilfreich dabei könnte eine finanzielle Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Höhe von 30 000 Euro sein, die die Förde-VHS bis Ende 2023 zum Ausbau ihrer Grundbildungsangebote erhält.

