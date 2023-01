Die Polizei hat nach einem Raubüberfall in Kiel-Mettenhof in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Nach Raubüberfall in Wohnung in Kiel-Mettenhof: Die Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie sollen im Fanöweg einen 23-Jährigen in seiner Wohnung überfallen haben und zwei Handys gestohlen haben.

