Kiel mittendrin wird vorübergehend zum Kieler-Woche-Newsletter: Tipps für den Auftakt

der Ausnahmezustand in Kiel naht. Das gilt für die Stadt gleichermaßen wie für unsere Redaktion. Seit Tagen hören wir an unseren Schreibtischen die Aufbaugeräusche vom Rathausplatz. Entsprechend drehen sich auch unsere Planungen immer stärker um die außergewöhnlichen zehn Tage. Und dieser Newsletter bekommt vorübergehend eine neue Form: Er erscheint ab Freitag täglich, hat jedes Mal einen anderen Autoren - und konzentriert sich bis zum 25. Juni inhaltlich allein auf die Kieler Woche.

Sie sollen so kompakt die Neuigkeiten vom Volksfest, vom Konzertgeschehen und von der Verkehrslage erfahren. Denn routinierte Kieler-Woche-Besucher wissen: Es gibt bei aller Konstanz jedes Jahr Veränderungen, die dieses Fest nie langweilig werden lassen. Samson aus der Sesamstraße beispielsweise wird eine zentrale Figur auf der Eröffnungsfeier am Sonnabend sein - gewissermaßen als Nachfolger von Robert Habeck, der die Kieler Woche vor einem Jahr eröffnet hat. Der Kerls mit dem heiseren Lachen soll Ministerpräsident Daniel Günther beim traditionellen Anglasen helfen. Samson statt Habeck, das wäre eine gemeine journalistische Verkürzung. Bunte Bilder sind auf jeden Fall garantiert.

Corona, da bin ich optimistisch, wird dieses Jahr überhaupt keine Rolle mehr spielen. Im Vorjahr stürzten sich die meisten Menschen noch mit gemischten Gefühlen ins Gedränge. Sehr schnell zeigte sich, dass die Angst begründet war: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer war der prominenteste Patient, der das Treiben bald von zu Hause aus verfolgen musste. Danach schnellten die Infektionszahlen in die Höhe, Behörden und Unternehmen mussten in den Folgewochen parallel zur Urlaubszeit hohe Krankenstände kompensieren.

Jetzt geht der unbeschwerte Blick nach vorne. Ja, der furchtbare Krieg gegen die Ukraine tobt auch 2023 weiter. Das Großmanöver Air Defender ist an der Förde in diesen Tagen zu spüren. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Aber ich finde es trotzdem völlig in Ordnung, ein paar Tage miteinander zu feiern und die vielen internationalen Gäste zu begrüßen.

Dass es friedlich bleibt, ist ein Wunsch, der Organisatoren und Kieler-Woche-Fans uneingeschränkt verbindet. Wir haben bereits im Vorfeld ausführlich berichtet, wie die Behörden für möglichst hohe Sicherheit sorgen wollen. Und jetzt wünsche ich Ihnen und unserer Redaktion vor allem eins: Dass diese Woche ausschließlich von fröhlichen Nachrichten bestimmt wird.





Konzerte und Partys

Nicht nur für Kieler-Woche-Cheforganisator Philipp Dornberger wird der Soundcheck am Freitag der erste Höhepunkt sein. Ich empfehle zum Auftakt „Kiel singt - Der Chor für alle“, ab 18.20 Uhr auf der Rathausbühne. Um die Zeit werden wir in der Redaktion noch an den Seiten der Wochenenendausgabe basteln. Daher werde ich mir vermutlich erst am Sonnabend das erste Konzert gönnen: Mit den Sportfreunden Stiller, die Sonnabend ab 19.45 Uhr den Rathausplatz einheizen wollen, kommen bei mir Erinnerungen an die Fußball-WM 2006 hoch. „54,74, 90, 2006″: Damals bestimmte der Fußball auch die Kieler Woche, Public Viewing mit Podolski und Schweinsteiger beeinflussten die Tagesstruktur. Überall auf dem Fest kamen die Menschen in Deutschland-Trikots und feierten die Siege des Klinsmann-Teams. „Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Kieler-Woche-Besucher sein.“ Oder so ähnlich.





Essen und Trinken

Ja, das ist gerade hier in der Redaktion ein Großthema in den nächsten Tagen. Kein Wunder: Wir arbeiten bald durchgehend in einem beispiellosen Geruchsnebel. Freitagabend ist der Internationale Markt bereits geöffnet. Es lohnt sich, wenn auch nicht an jedem Stand gleichermaßen. Das Urteil der Redaktion werden wir Ihnen nächste Woche wieder im großen KN-Ess-Test präsentieren. Mich wird mein erster Weg zum Stand von Tschechien führen. Nach einem Prag-Besuch im vergangenen Jahr freue ich mich, vor Ort die Kombination Budweiser-Pils und Grillwurst mit Käsefüllung genießen zu können.





Der besondere KiWo-Tipp

Wer es ein bisschen ruhiger mag und ein Programm für Enkel, eigene Kinder oder Patenkinder sucht, ist im Hiroshimapark bestens aufgehoben. Da ist es auch ein bisschen schattig, was bei der sommerlichen Wetterlage ebenfalls von Vorteil sein könnte. Ab dem Wochenende tanzen dort beim Hoftheater auf jeden Fall die Puppen: Am Sonnabend wird „Der Forscher und der Papagei“, am Sonntag „Kira kann‘s“ gezeigt. Beginn ist jeweils um 14.45, 16 und 17.15 Uhr.

So war es beim Kieler-Woche-Hoftheater vor einem Jahr: Postbote Herr Jakob unterhielt das Publikum im Hiroshimapark. © Quelle: Daniela Weichselgartner





Wettervorhersage

Eine Kieler Woche mit Sonnenschein pur und perfekten Temperaturen: Das könnte es in diesem Jahr tatsächlich geben. Laut Deutschen Wetterdienst dauert die Trockenheit, die uns seit Wochen begleitet, auch in den nächsten 14 Tagen weitgehend an. Nur zeitweise sind Schauer oder Gewitter an der Ostseeküste möglich. Zum Auftaktwochenende soll es mit Temperaturen bis zu 28 Grad für norddeutsche Verhältnisse sogar heiß werden.

