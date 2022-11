﻿Mutmaßlicher Brandstifter (19) geschnappt: War er auch für weitere Taten verantwortlich?

Die Polizei in Kiel hat womöglich einen mehrfachen Brandstifter gefasst. Nach dessen jüngster Tat im Stadtteil Wellingdorf in der Nacht zu Dienstag wurde der 19-Jährige festgenommen. Es könnte das Ende einer Brandserie sein.

Wellingdorf. Ist eine mögliche Brandserie gelöst? Die Polizei in Kiel hat in der Nacht auf Dienstag einen 19-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrere Müllcontainer in Wellingdorf in Brand gesetzt haben soll. In den vergangenen Wochen kam es, wie berichtet, immer wieder zu ähnlichen Taten in dem Stadtteil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der jüngste Fall ereignete sich am Dienstag um kurz vor 1 Uhr: Zwei Müllcontainer in der Danziger Straße sowie der Schönberger Straße standen in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, konnte eine Zeugin eine Person beobachten, die sich nach Ausbruch des Feuers entfernte. Ihre gute Personenbeschreibung brachte die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Brandstifters.

Seit Mitte Oktober fünf Brände in Kiel-Wellingdorf

Kurz darauf gelang Beamten des 4. Reviers die Festnahme des 19 Jahre alten Tatverdächtigen in der Danziger Straße. Er kam ins Polizeigewahrsam und von dort Dienstagnachmittag mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Beamtinnen und Beamten prüfen, ob der Heranwachsende auch für gleichartige Taten infrage kommen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie bereits berichtet, wurden der Polizei seit Mitte Oktober fünf Brände in Kiel-Wellingdorf gemeldet. Auch in diesen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.