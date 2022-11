﻿Neue App und Räder für die Sprottenflotte – Preis bleibt zunächst stabil

Die Sprottenflotte nimmt neuen Kurs: Das Bikesharing-Angebot der Kiel-Region startet zum 1. Januar mit einem neuen Anbieter, neuen Rädern und einer neuen App. Den Zuschlag bekam die Firma „Donkey Republic“ aus Kopenhagen. Am Tarif ändert sich zunächst nichts. Dies ist aber nicht in Stein gemeißelt.

Kiel. Neuer Anbieter, neue Räder, neue App: Die Sprottenflotte der Kiel-Region geht ab dem 1. Januar 2023 neue Wege. Erfreulich: Die Tarife bleiben zunächst unangetastet. So ist die erste halbe Stunde bei der Fahrt mit einem konventionellen Rad weiterhin kostenlos. Danach kosten 30 Minuten jeweils einen Euro. Wie lange das Preismodell stabil bleibt, hängt auch von der künftigen Entwicklung des Bikesharing-Angebots ab. Denn die Flotte soll weiter wachsen.

Den Zuschlag als neuer Servicedienstleister bekam die Firma „Donkey Republic“ aus Kopenhagen, die mit Bikesharing-Systemen besonders im skandinavischen Raum sowie in der Schweiz, Belgien und den Niederlanden etabliert ist. Der Vertrag mit dem bisherigen Partner „Nextbike“ läuft zum Jahresende aus. Mit Blick auf den auslaufenden Vertrag hatte die Kiel-Region den Fortbetrieb des Bikesharing-Betriebs europaweit ausgeschrieben.

Anbieterwechsel: Kiel-Region sah noch Potenzial beim Bikesharing-Angebot

Dass „Nextbike“ Ende 2021 vom E-Scooter-Anbieter „Tier“ übernommen worden war, habe keinen Einfluss auf den Anbieterwechsel bei der Sprottenflotte gehabt, sagte Kiel-Region-Geschäftsführerin Ulrike Schrabback. „Wir haben sehr gut mit Nextbike zusammengearbeitet, haben aber auch noch Potenzial für das Bikesharing in unserer Region gesehen.“

So sei eines der zentralen Ziele die Verdichtung des bestehenden Flottensystems. Dieses besteht aktuell aus rund 700 Rädern an 116 Stationen. Laut Benno Hilwerling, Projektkoordinator der Sprottenflotte, hat man sich als Zielmarke bis zu 200 Stationen gesetzt. Dies soll unter anderem durch die Anbindung neuer Gebiete im ländlichen Raum gelingen.

E-Bikes können künftig an allen Stationen geliehen werden

Bereits ab dem 1. Januar können E-Bikes an jeder Station ausgeliehen und abgegeben werden. So wie auch bei den E-Lastenrädern kostet eine Ausleihe in den ersten 30 Minuten zwei Euro, danach jede weitere halbe Stunde einen Euro.

Die Sprottenflotte war 2019 gestartet und hatte sich vor allem über Fördergelder finanziert. Allein von der Europäischen Union gab es für das Projekt 552.000 Euro. Und auch das Land sowie die teilnehmenden Kommunen griffen für die Sprottenflotte ins Portemonnaie. Ab 2023 endet diese Förderung. Dennoch bleibt das Preismodell zunächst bestehen.

Sprottenflotte: Preismodell ist nicht in Stein gemeißelt

Man habe in den vergangenen Monaten neue Kooperationspartner gewinnen können, und wolle die Zahl weiter erhöhen, sagte Martin Kliesow, Teamleiter Mobilitätsmanagement bei der Kiel-Region, zur Finanzierungsfrage. So hatte zum Beispiel die Förde Sparkasse als Kooperationspartner die Anschaffung der ersten E-Bikes gefördert.

Im Fokus steht also zunächst das Wachstum der Flotte. „Und zudem wäre neben einem neuen System und einer neuen App zum jetzigen Zeitpunkt ein neuer Tarif zu viel gewesen“, sagte Geschäftsführerin Schrabback. Diesen zu verändern, inklusive der kostenlosen ersten halben Stunde, sei aber „kein Tabu“, ergänzte Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Kiel-Region. „Wir sind absolut überzeugt, dass es eine Zahlungsbereitschaft für ein gutes, verfügbares System gibt“, so Kämpfer. Im Vergleich zu den vorhandenen E-Scooter-Angeboten sei die Sprottenflotte viel günstiger.

Und auch in puncto Verfügbarkeit will man einen Wettbewerbsvorteil der E-Scooter einschränken. Diese kann man überall abstellen, die Leih-Räder nur an den festen Stationen. Doch künftig sollen kleinere und mobilere Stationen das Sprottenflotten-Netz enger spannen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Gestaltung der neuen Räder. Sie werden künftig mit einem individuellen Namen versehen. Dazu können noch bis zum 30. November im Internet unter www.kielregion.de/sprottenaufruf Vorschläge abgegeben werden.