﻿Kiel: Neuer Quartiersmanager will Leerstände beseitigen

Kiel. Nach dem plötzlichen Ausscheiden von Julia Klemann im November 2022 musste Kiel Marketing nach einem neuen Kandidaten oder einer neuen Kandidatin fürs Quartiersmanagement in Pries-Friedrichsort suchen. „Ihre persönliche Entscheidung für ein weiterführendes Studium hat nach knapp vier Monaten eine empfindliche Lücke gerissen“, sagt Johannes Hesse von Kiel Marketing.

Der Befürchtung einiger im Stadtteil, nun werde die wichtige Belebung und Entwicklung des nördlichen Stadtteilzentrums bei öffentlichen Trägern wieder in Vergessenheit geraten, konnte man schnell etwas entgegensetzen. Denn mit Michael Andres wurde im Januar ein Nachfolger präsentiert.

Michael Andres gefällt der Charme Kiels

Der 30-Jährige ist vom Fach. Nach seinem Bachelor in Göttingen kommt er 2017 zum Masterstudium Stadt- und Regionalentwicklung nach Kiel. Somit hat er sich schon im Studium inhaltlich mit Quartiersmanagement beschäftigt. Stadtgestaltung von innen heraus mit den Menschen, die dort wohnen, ist sein Thema, Andres bekommt den Zuschlag. Er möchte auf jeden Fall in Kiel bleiben. Und das nicht nur, weil er sich inzwischen ein festes soziales Umfeld aufgebaut hat, sondern auch, weil er die Stadt mag. Ihm gefalle der Charme Kiels, die Größe – „nicht so riesig“ –, die Nähe zu Hamburg und „die politische Richtung, in die es hier geht“.

Der Leuchtturm markiert den Eingang zur Einkaufsstraße in Pries-Friedrichsort. © Quelle: Petra Krause

Die bei Kiel Marketing angesiedelte Stelle umfasst 30 Stunden pro Woche, ist auf zwei Jahre befristet und wird finanziert aus Mittel der Landeszentrenförderung. „Die Uhr der Förderdauer von 24 Monaten wurde zum Glück bis zur Wiedereinstellung angehalten. So verbleiben jetzt noch gesicherte 19 Monate“, so Hesse und ergänzt: „Wir gehen davon aus, dass die Aufgabe so unverzichtbar ist, dass sich Wege der Fortsetzung finden werden.“

Einkaufsstraße im Fokus des neuen Quartiersmanagers

Das Hauptaugenmerk des Quartiersmanagers liegt auf dem Ortskern mit der Einkaufsstraße und deren Wiederbelebung. Der Wirkungsbereich reicht von kurz hinter der Kirche bis etwa zu den Bahngleisen. Hier kann Michael Andres auf die Arbeit seiner Vorgängerin zurückgreifen, die bereits eine Leerstandsbörse aufgebaut hatte. „Die ist gut gepflegt“, lobt Andres. Derzeit verzeichnet der Stadtteil neun Leerstände, wobei sich aber vier im Umbau befinden. Langfristig soll die Datenbank so aufgebaut sein, dass sich jeder im Internet über Leerstände informieren kann.

Immer montags zwischen 14 bis 16 Uhr kann man Michael Andres im Kulturladen Leuchtturm antreffen und mit ihm sprechen. Zum Beispiel über Zukunftsideen für die Belebung des Stadtteilzentrums, die Anmietung eines Ladenlokals oder Zwischennutzungen von leerstehenden Geschäften, etwa in Form von Pop-Up-Konzepten.

Kürzlich hat Michael Andres ein Treffen mit Gewerbetreibende und Händler gehabt. Dabei ging es um Themen wie Weihnachtsbeleuchtung und Stadtteilfest. „Ich habe bereits ein paar Meter gemacht“, sagt er lachend. Die Ergebnisse der Gespräche wird er auf der nächsten Sitzung des Ortsbeirates am Mittwoch, 5. April, vorstellen. Aus Erzählungen weiß er, dass Pries-Friedrichsort „ein lebhafter Stadtteil war“. Das möchte er wieder ankurbeln. Andres hofft, dass seine Projektstelle verlängert wird. Und in weiter Ferne: „Dass es mich irgendwann nicht mehr braucht.“

Kontakt zum neuen Quartiersmanager Michael Andres unter Tel. 0431/6791036, mobil unter 0178/2858847 oder per E-Mail an m.andres@kiel-marketimg.de