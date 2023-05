﻿Neues Praktikum in Kiel soll tiefe Einblicke in Pflegeberufe bieten

Kiel. Fachkräfte sind im Pflegebereich heiß begehrt. Auch das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) braucht Unterstützung, derzeit sind nach Angaben der Klinik von insgesamt 714 Vollzeitstellen in der Pflege 30 unbesetzt. Mit einem neuen Kompaktkurs will das SKK nicht nur Nachwuchskräfte gewinnen, sondern Interessierten auch tiefe Einblicke in die Aufgabenbereiche ermöglichen. Das zehnwöchige Praktikum Basisqualifikation Pflege beginnt Ende Mai und richtet sich an Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld – insbesondere junge Erwachsene, die noch auf der Suche sind. Einige Plätze sind noch frei.

240 Stunden Theorie, dazu vier Wochen Praktikum auf Station mit Schichtdienst-Erfahrung: Das Projekt in Kooperation mit dem Jobcenter soll zwölf Teilnehmenden Berufsorientierung vermitteln. Ziel sei zudem eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, erläutert SKK-Pressesprecherin Birgitt Schütze-Merkel.

Ziel des Projekts in Kiel: Feste Jobs mit Perspektive in der Pflege

Britta Schmidt, Leiterin des SKK-Bildungszentrums, ergänzt: „Wir merken, dass junge Menschen heute nicht mehr so orientiert sind.“ Zum Teil fehle das Selbstbewusstsein, sich und seine Fähigkeiten für eine Ausbildung anzubieten. Dabei müsse manchen eben geholfen werden, ihr Potenzial zu entfalten: „Überall werden Auszubildende gesucht“, sagt Schmidt. Das Bewusstsein habe sich verändert: „Wir können auch auf die Menschen mit versteckten Potenzialen nicht mehr verzichten.“ Genau die will das SKK mit diesem Praktikum erreichen.

Es solle einen leichten Einstieg in die Branche ermöglichen, so Schmidt. So falle den Praktikanten im Idealfall die Entscheidung leichter: Passt es eigentlich zu ihnen, andere Menschen zu versorgen? „Es gibt keinen Leistungsdruck“, versichert Schmidt. Zum Abschluss gibt’s dennoch ein Zertifikat.

Wem das als Grundlage reicht, der könne direkt als Pflegehelfer in einer ambulanten oder stationären Einrichtung anfangen, heißt es. Nur nicht im Krankenhaus. Dafür braucht es den Angaben zufolge eine staatliche Ausbildung.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des zehnwöchigen Programms Basisqualifikation Pflege können nach Abschluss des Projekts als Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in ambulanten und stationären Einrichtungen der Pflege arbeiten. Für einen Einsatz im Pflegebereich eines Krankenhauses braucht es allerdings eine staatliche Ausbildung – etwa die einjährige zum Krankenpflegehelfer. © Quelle: Oliver Berg/dpa (Symbolfoto)

Aber auch die sei bei entsprechender Eignung am SKK möglich, betont Britta Schmidt. Denn das Praktikum beginnt am 22. Mai und endet am 1. August. Vier Wochen später startet die staatliche einjährige Krankenpflegehelfer-Ausbildung.

Auch die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft wird am SKK angeboten. Laut Schütze-Merkel beginnen im Jahr zwei Ausbildungsgänge mit jeweils maximal 28 Teilnehmern. Der im April gestartete Kurs habe jedoch „leider nur zehn Teilnehmer“. Den Anteil an Beschäftigten mit Migrationshintergrund könne man zwar prozentual nicht nennen – „aber Tendenz deutlich steigend“.

Jobcenter Kiel: Projekt „guter Einstieg in die Pflegebranche“

Das Jobcenter in Kiel kennt den hohen Bedarf an Kräften in der Pflege, der auch in Kiel spürbar sei, sagt Heiko Prodzinski, Leiter des Bereichs Markt und Integration. Man beteilige sich gern: „Das ist ein guter Einstieg in die Pflegebranche mit langfristiger Perspektive.“

Individuell werden demnach Menschen im Leistungsbezug auch ohne Pflege-Vorkenntnisse gezielt angesprochen, so Prodzinski. Die bisherigen Teilnehmer seien altersmäßig gemischt. „Nach der Altersgrenze geht es nicht mehr“, so Prodzinski mit Blick auf den Fachkräftemangel: „Wenn jemand qualifiziert werden möchte und es passt, gehen wir mit.“

Wer Interesse hat, kann sich an seine zuständigen Sachbearbeiter des Jobcenters oder der Arbeitsagentur wenden – diese können die Maßnahme, die 1946 Euro pro Teilnehmer kostet, mit einem Bildungsgutschein fördern. Infos gibt es auch bei Susann Thiele vom SKK-Bildungszentrum unter Telefonnummer 0431-1697 3717 oder per E-Mail an susann.thiele@krankenhaus-kiel.de.