﻿Kiel: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kandidiert für SPD-Landesvorstand

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) kündigt ein stärkeres Engagement in der Landespolitik in Schleswig-Holstein an. Der 50-Jährige kandidiert im Februar 2023 als stellvertretender Landesvorsitzender. Die „Verzwergung“ der SPD müsse unbedingt verhindert werden, begründet er diesen Schritt.

Kiel. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister von Kiel, will sich stärker in der Landespolitik engagieren – und kandidiert jetzt auch für den stellvertretenden Vorsitz der SPD Schleswig-Holstein. „Nach der bitteren Wahlniederlage bei der jüngsten Landtagswahl kämpfen wir Sozialdemokraten darum, in Schleswig-Holstein wieder eine führende Rolle zu spielen“, sagte Ulf Kämpfer im Interview mit KN-online.de.

Gerade weil die Situation für die Sozialdemokraten nicht leicht sei, wolle er kandieren. Den Genossen in Schleswig-Holstein drohe „eine Verzwergung“ wie in Bayern und Baden-Württemberg.

Ulf Kämpfer: SPD kann Wahlen gewinnen

„Wie aus Ideen tatsächlich Realität wird, aus Versprechen konkrete Projekte, wie man Mehrheiten organisiert, vor allem aber, was Menschen in unserer Stadt alles umtreibt – das lernt man als Bürgermeister“, sagte Ulf Kämpfer mit Blick auf seine kommunalpolitische Erfahrung, die er noch stärker in die Landespartei einbringen wolle.

Der Blick nach Hamburg und Niedersachsen zeige, „dass die SPD mit dieser Erfahrung auch Wahlen gewinnen kann“. Die SPD Schleswig-Holstein wählt im Februar 2023 einen neuen Landesvorstand.

Amtszeit: Ulf Kämpfer noch bis 2026 Oberbürgermeister von Kiel

Immer wieder wurde Ulf Kämpfers Name in der Vergangenheit auch genannt, wenn es um die Suche nach einem SPD-Spitzenkandidaten für Landtagswahlen in Schleswig-Holstein geht. Bislang hat Kämpfer stets auf seine Aufgabe als Oberbürgermeister in Kiel verwiesen. Seine Amtszeit dauert noch bis zum Frühjahr 2026.

Im November hat der Kieler Oberbürgermeister neben seinem Amt als stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetages auch die Präsidentschaft des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) übernommen.