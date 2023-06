﻿Probleme bei Erixx: Züge von Kiel nach Kiel-Oppendorf fallen bis Ende September aus

Kiel. Es ist die nächste schlechte Nachricht für Pendler nach Kiel-Oppendorf: Nach der Kieler Woche wird bis mindestens Ende September auf der Verbindung RB 76 zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf kein einziger Zug fahren. Das teilt Streckenbetreiber Erixx mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Grund nennt Erixx erneut den Personalmangel bei den angestellten Triebfahrzeugführern. Zur Sicherstellung eines regelmäßigen und zuverlässigen Betriebs auf den anderen von Erixx betriebenen Strecken zwischen Kiel und Lübeck sowie Lübeck und Lüneburg sei der Zugausfall beim RB 76 „unerlässlich“, wie es das Unternehmen nennt.

Wie bereits in den vergangenen Monaten fahren statt Zügen Busse als Schienenersatzverkehr. Die Busse fahren in Kiel-Oppendorf stündlich zur Minute 32 in Richtung Kiel Hauptbahnhof ab. Die Abfahrtszeiten von Kiel Hauptbahnhof Richtung Kiel-Oppendorf entsprechen den regulären Abfahrtszeiten der Züge.

RB 76 nach Kiel-Oppendorf: Zur Kieler Woche fährt Erixx

„Erixx Holstein ist bemüht, bis zum Spätsommer den Personalstamm zu stabilisieren und langfristig aufgebaut zu haben“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Nicolai Volkmann. „Die Suche und Rekrutierung von entsprechendem Fachpersonal gestaltet sich weiterhin herausfordernd.“ Neue Qualifikationskurse zur Ausbildung von Triebfahrzeugführern starten im August.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erixx hatte 2023 bisher lediglich an elf Tagen Züge nach Kiel-Oppendorf fahren lassen. Zur Kieler Woche wird sich diese Zahl aber ausbauen: Mit einem Sonderfahrplan wird die RB 76 ab Freitag um 15 Uhr die ganze Kieler Woche im Einsatz sein. Die Züge fahren etwa stündlich bis in die Nacht von Hauptbahnhof nach Kiel-Oppendorf.

Lesen Sie auch

Zusätzlich zur RB 76 fahren an den Wochenenden der Kieler Woche Züge zweier Museumsbahnen, mit denen Fahrgäste sogar von Kiel nach Schönberg und weiter nach Schönberger Strand fahren können. Für gut eine Woche herrscht am Bahnhof in Kiel-Oppendorf also Hochbetrieb – ab dem 26. Juni wird dann wieder lange kein Zug mehr abfahren.

KN