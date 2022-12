﻿Bessere Versorgung von Obdachlosen auf dem Kieler Ostufer gefordert

Gaarden. Etwa 4500 Menschen in Kiel haben derzeit keine eigene Wohnung. Zurückzuführen ist diese Zahl nach Angaben von Martin Reinhart, Leiter des Amtes für Wohnen und Grundsicherung bei der Stadt Kiel, zum größten Teil auf Flüchtlinge und Asylbewerber, es bleiben aber immer noch 1400 Personen aus anderen Bevölkerungsschichten. Viele der Bedürftigen werden in großen Gemeinschaftsunterkünften wie der in der Arkonastraße in der Wik untergebracht, zusätzlich mietet die Stadt immer wieder Hotelzimmer oder Wohnungen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fließend sind dabei die Grenzen zur Obdachlosigkeit, die nach Reinharts Wahrnehmung „zurzeit sichtbarer“ wird. Unter anderem liege das daran, dass wegen der regen Bautätigkeit in den vergangenen Jahren kaum noch Brachflächen zur Verfügung stehen, die als Refugium genutzt werden können.

Obdachlosigkeit in Gaarden „nicht auffälliger“ als in der City

„Nicht auffälliger“ als andere Stadtteile ist für Martin Reinhart derzeit Gaarden. Das Phänomen der Obdachlosigkeit konzentriere sich derzeit eher auf die Innenstadt und teils auch auf die Holtenauer Straße, wo Menschen vor aller Augen auf Platte machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch halten sich viele der Wohnungslosen auf dem Ostufer auf, während sich die Hilfsangebote sich eher aufs Westufer konzentrieren. In der Fleethörn gibt es eine Beratungsstelle für Wohnungslose, in der Damperhofstraße eine speziell für Frauen, dazu kommen der Tagestreff und Kontaktladen in der Schaßstraße sowie einige weitere Angebote westlich der Förde. Abgesehen vom auch in Gaarden ausgeworfenen „Kieler Anker“ der Diakonie Altholstein oder dem durchs ganze Stadtgebiet tourenden Kältebus der Malteser sieht es dagegen auf dem Ostufer vergleichsweise mau aus.

Bessere Infrastruktur für Obdachlose in Gaarden und auf dem Ostufer von Kiel gefordert

Traditionell stehen zwar die Übernachtungscontainer innerhalb des Winternotprogramms für Obdachlose in der Nähe des Hauptbahnhofes auf dem Ostufer, doch das ist in erster Linie der zentralen Lage und dem Mangel an anderen geeigneten Flächen geschuldet und außerdem mit keinerlei weiteren Angeboten verbunden.

Mehr getan werden sollte auf dem Ostufer aber unbedingt, meint Lukas Lehmann vom „Kieler Anker“. So wie in der Schaßstraße Räume zu Duschen da sind und auch für einen Arzt, der zweimal in der Woche kommt, sollte es aus seiner Sicht auch in Gaarden entsprechende Möglichkeiten geben. Der Platz im dortigen Anker an der Ecke Kaiser-/Medusastraße wäre vorhanden, betonte der Sozialpädagoge in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats, erforderlich sei aber eine Investition von etwa 25.000 Euro.

Genau darauf will der Ortsbeirat hinwirken und gleich im Januar einen entsprechenden Antrag stellen. Der dürfte zum Selbstläufer werden, denn zustimmende Signale gibt es praktisch von allen im Gremium vertretenen Parteien.

Nicht alle Obdachlose in Gaarden wollen Hilfe in Anspruch nehmen

Klar scheint dennoch, dass nicht allen Betroffenen geholfen werden kann. Amtsleiter Reinhart weiß, dass viele von ihnen das Hilfssystem kennen, es aber nicht in Anspruch nehmen wollen, weil zum Beispiel keine Hunde in Unterkünfte mitgebracht werden dürfen oder weil es andere Gründe gibt .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manche Betroffene sind dagegen psychisch so beeinträchtigt, dass kaum Einfluss auf sie genommen werden kann. So jedenfalls schien es bei einem Obdachlosen, der sich monatelang in der Elisabethstraße und oft vor dem überdachten Geldautomaten der ehemaligen Volksbank eingerichtet hatte und schwere Verunreinigungen hinterließ.

Problem-Obdachloser wurde „zwangsgeräumt“

Nach langem Wegsehen entschied sich die Türkische Gemeinde, die das Gebäude gemietet hat, den auch sonst verhaltensauffälligen Problem-Obdachlosen doch „zwangsräumen“ zu lassen. Was nach Angaben von Frank Festersen, dem Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes in Kombination mit einem Hausverbot durchaus möglich ist. Sollte dann dagegen verstoßen werden, sei in der Konsequenz sogar Gefängnis möglich.